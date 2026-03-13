Ministerul Muncii și Protecției Sociale s-a autosesizat în cazul familiei Cârnaț: autoritatea tutelară din municipiul Chișinău va examina „cazul”

După ce Marina Cârnaț, creatoare de conținut, a afirmat că, în opinia ei, copiii mici își înțeleg greșelile „doar prin durere”, iar pedeapsa fizică ar fi uneori necesară pentru a-i disciplina, Ministerul Muncii și Protecției Sociale a anunțat că a sesizat autoritatea tutelară din municipiul Chișinău pentru examinarea „cazului” și „întreprinderea măsurilor necesare, conform cadrului legal”.

„Ministerul condamnă ferm orice formă de violență împotriva copiilor. Astfel de comportamente sunt inacceptabile atât din punct de vedere legal, cât și moral. Reiterăm că fiecare copil are dreptul fundamental de a fi protejat de orice formă de abuz, neglijare sau violență. Facem apel către toți părinții și îngrijitorii să promoveze un mediu sigur, bazat pe respect, grijă și educație fără violență, în care copiii să se poată dezvolta armonios”, se arată în comunicatul de presă emis vineri, 13 martie, după 9 zile de la publicarea podcastului în care Cârnaț a făcut declarațiile.

Teodor Cârnaț, soțul Marinei Cârnaț, a candidat anterior la funcția de Avocat al Poporului și șef al Autorității Naționale de Integritate, dar nu a promova concursurile. Cârnaț este profesor universitar la Facultate de Drept din cadrul Universității de Stat din Moldova (USM). Anterior, acesta a ocupat funcția membru al Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), fiind desemnat din rândul profesorilor de drept. Înainte de a ajunge în CSM, Cârnaţ a fost consilier municipal în Chişinău. Deși a fost ales pe listele PL în 2011, a părăsit fracțiunea în februarie 2012, devenind independent. Până a ajunge în funcții publice, Cârnaț a fost director al Comitetului Helsinki pentru Drepturile Omului, profesor universitar, avocat, dar și expert în mai multe proiecte şi ONG-uri.

ZdGust a scris anterior că declarațiile făcute de influenceriță despre modul în care își educă copiii au stârnit un val de reacții în mediul online, dar și din partea organizațiilor pentru protecția copiilor, psihologilor și Avocatului Poporului.

ZdGust a discutat cu Marina Cârnaț, care a explicat că afirmațiile din podcast au fost făcute într-un context mai larg și că discuția viza, de fapt, provocările educației copiilor și responsabilitatea părinților de a interveni atunci când cei mici se află în situații periculoase. „Era vorba despre intervenția rapidă a mea ca mamă pentru a opri un comportament grav, nu despre susținerea violenței. Nu susțin și nu încurajez sub nicio formă abuzul asupra copiilor. Viața mea se învârte în jurul copiilor mei, cu iubire, responsabilitate și limite sănătoase”, a spus aceasta.

Marina Cârnaț, cunoscută în mediul online și urmărită de peste 300 de mii de persoane pe Instagram, a vorbit în podcast despre modul în care vede educația copiilor și a criticat stilul de parenting pe care îl consideră prea permisiv. „Generația noastră, în special din anii ’80–’90, tot copilul e Dumnezeu, doamne ferește să nu-l cerți, să nu-l critici, să nu cumva să-l traumezi. Că dacă îl critici – îl traumezi, să nu-l pui să facă ceva”, a spus ea.

Influencerița a afirmat că, în opinia ei, copiii mici nu înțeleg explicațiile logice, iar uneori pedeapsa fizică ar fi singura metodă prin care pot înțelege gravitatea faptelor.

„Copiii mici nu înțeleg decât prin durere. Ei logica nu o înțeleg, cât nu ai vorbi cu ei, trebuie un pic să-i dai, să simtă o durere. El (n.r. copilul) trebuie să simtă durerea, prin asta învață că eu sunt așa. (…) Pe moment, l-ai luat, l-ai scuturat, l-ai oprit, i-ai dat la fund, l-ai liniștit, s-a liniștit, a simțit că nu se poate asta, că e ceva grav și gata, am mers mai departe”, a declarat Marina Cârnaț în podcast.

Ea a mai spus că, la un moment dat, soțul ei, Teodor Cârnaț, ar fi propus ca pedeapsa să fie aplicată cu o nuia, pentru ca micuții să nu asocieze durerea cu părinții. „Soțul meu la un moment dat – cu nuiaua, pentru ca copilul să urască nuiaua. Hai nuiaua să implementăm, să nu urască mâna sau omul, eu ca mamă sau tată, dar nuiaua s-o urască”, a afirmat influencerița.

Reacția Coaliției Naționale „Viață fără Violență”

După apariția podcastului, Coaliția Națională „Viață fără Violență” s-a autosesizat și a condamnat public mesajele promovate în cadrul emisiunii.

„Declarațiile Marinei Cârnaț sunt extrem de îngrijorătoare. Normalizarea violenței ca metodă de «educare» a copiilor nu poate fi acceptată sau legitimizată sub nicio formă, mai ales atunci când mesajul este transmis de persoane cu o audiență atât de mare”, au transmis reprezentanții Coaliției.

Organizația subliniază că violența nu poate fi justificată ca metodă de educație.

„Un lucru este cert: abuzul parental nu este o metodă legitimă de creştere a copiilor, iar violenţa le marchează profund dezvoltarea ulterioară. În aceste situații, copiii se află într-o poziție extrem de vulnerabilă și dependentă de figurile parentale. Un copil de doi ani nu poate identifica mereu abuzul și nici nu îl poate reclama”, se arată în reacția publică.

Organizația a cerut Inspectoratului General al Poliției să examineze declarațiile Marinei Cârnaț și eventualele fapte descrise privind aplicarea pedepselor fizice asupra copiilor. Totodată, Coaliția a solicitat Direcției pentru Protecția Drepturilor Copilului să evalueze situația copiilor din familie, pentru a verifica dacă există riscuri pentru dezvoltarea lor fizică sau emoțională. De asemenea, activiștii i-au cerut realizatoarei podcastului să nu mai promoveze conținut care normalizează abuzul.