Cititorul de Gardă Cititor ZdG, indignat de gestul avocatului în costum de baie cu stema R. Moldova: „Este imoralitate deplină. Eu n-am putut să dorm aceste săptămâni”

Serafim Mîndru, cititor fidel al ZdG, pensionar de 84 de ani, ne-a vizitat cu scopul să mulțumească redacției pentru munca depusă, pentru articolele care „spun adevărul”. Pe lângă aceasta, bărbatul și-a expus nedumerirea și dezamăgirea în legătură cu apariția avocatului Teodor Cîrnaț în mediul online într-un costum de baie cu stema R. Moldova, faptă pentru care, spune cititorul, ar fi trebuit să fie pedepsit. „Noi nu putem trece pe lângă așa o faptă. Este imoralitate deplină. Eu n-am putut să dorm aceste săptămâni. Tot așteptam să iasă lumea cu o părere, cu proteste, când colo – e liniște, pace”, constată cititorul ZdG.

„Cred că dușmani aveți de ajuns, dar prieteni sunt mult mai mulți”

În semn de apreciere, Serafim Mîndru ne-a spus: „Ziarul acesta m-a susținut, m-a crescut și m-a adus până la bătrânețe. Mulțumesc ziarului pentru acele pagini care au fost publicate toată vremea, materiale bune, materiale care trag drept în țintă și în afară de aceasta, cel mai important e că spun adevărul, iar adevărul, într-adevăr, e de preț. Redacția are, în primul rând, curaj. Trebuie să poți să te duci, să răzbați și să scrii. Cred că dușmani aveți de-ajuns, dar prieteni sunt mult mai mulți.”

Cititorul a venit la redacție nu doar pentru a ne mulțumi, dar și pentru că este revoltat de gestul avocatului Teodor Cârnaț, care a apărut anterior în spațiul public într-un costum de baie cu stema R. Moldova. Deși a trecut aproape o lună de atunci, Teodor Cârnaț nu a fost pedepsit, iar cititorul ZdG consideră că autoritățile nu și-au făcut bine treaba în acest caz.

„Ofensează chiar poporul întreg, pentru că stema Moldovei este ceva sfânt pentru fiecare dintre noi”

Cititorul susține:„Omul ăsta trebuie judecat. Eu, de exemplu, mă simt ofensat. Dar cred că tot poporul este ofensat, pentru că el la partea dorsală și-a pus stema. Această parte e identică cu obrazul lui. Așa un om, să facă așa lucru… Am trecut prin bandiți, prin tâlhari, prin câte numai și câte, dar chiar să se ajungă la așa ceva și poporul să tacă… Mă miră că n-am văzut și n-am auzit nimic. Nici Parlamentul, nici Guvernul… Este o faptă nemaipomenit de urâtă. Ofensează chiar poporul întreg, pentru că stema Moldovei este ceva sfânt pentru fiecare dintre noi. Eu cred că domnul Cîrnaț trebuie să fie pedepsit. Trebuie să fie descalificat, în primul rând, ca profesie. Nu poate un om care a făcut această faptă să fie primit ca docent, să predea ore la generația tânără. Am auzit că are 9 copii și foarte multe apartamente. Cred că i-a fost mâna lungă și anume această mână a strâns ca să le facă tuturor apartamente. Dumnealui singur ar trebui să-și depună cererea de plecare din învățământ. Singur ar trebui s-o facă, dacă are moral în el.

Eu cred că poporul întreg este ofensat și eu, personal, îl condamn, și-l condamn vehement, fără să stau la îndoială. Oamenii care țin la țara lor, țin la poporul ei și țin la onoarea ei trebuie de asemenea să-l condamne pe Teodor Cîrnaț. Mai mulți trebuie să facem aceasta. Se spune că Guvernul nu s-ar amesteca la așa ceva. Nu sunt de acord cu această poziție. Guvernul nu e altceva decât acel ce păzește stema Moldovei. Aceasta este onoarea lor, a mea și a tuturor. Noi nu putem trece pe lângă așa o faptă. Este imoralitate deplină. Eu n-am putut să dorm aceste săptămâni. Tot așteptam să iasă lumea cu o părere, cu proteste. Când colo, e liniște, pace. Îi scârnăvită stema care este sfântă pentru noi.

Oare ce va fi cu Teodor Cîrnaț? Se vor găsi motive de a-l îndreptăți? E posibil oare ca juriștii să ia atitudine pentru o așa faptă josnică, imorală? A fost o pleiadă de persoane care, avântată în lupta pentru a ajunge în fotoliile moi, a promis marea și sarea. Dar cu ce ne-am ales? O tempora! O mores!”(Oh, vremurile! Oh, obiceiurile!, expresie latină, n.r.), punctează cititorul ZdG.



Anterior, Teodor Cârnaț s-a expus și el la subiect, explicându-și gestul la postul de televiziune „Orizont TV”, afiliat lui Ilan Șor. „Eu credeam că asta e unica problemă pe care o au moldovenii, anume de a fi patrioți simbolistici față de statul său, fiindcă toți americanii se mândresc când au un costum de baie sau doamna, sau domnișoara și nimeni nicio observație nu le face. Mai mult ca atât, întreaga echipă de polo pe apă din Moldova anume acești slipi poartă la toate competițiile. Eu, personal, i-am cumpărat cu scopul de a promova Moldova. Fiind pe plajă atunci cu soția, am spus «Trăiască Moldova» și gata. Dar uitați-vă ce au făcut unii troli ai puterii, adică cei care o lustruiesc pe Maia Sandu și PAS-ul, care au zis: «Acum este momentul să-l distrugem pe Teo». Credeți-mă, așa ceva nu mă distruge pe mine, pentru că mulți au încercat, dar puțini au reușit”, a declarat juristul.