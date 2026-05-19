Ministerul Educației ar urma să acorde stimulente financiare pentru transferul de noi profesori de limba română în Găgăuzia

Ministerul Educației din R. Moldova ar urma să ofere, începând din acest an, stimulente financiare pentru cadrele didactice vorbitoare de limba română pentru a se transfera în unitățile de învățământ din regiunea găgăuză, în scopul creșterii ofertei educaționale în limba română de pe teritoriul regiunii autonome, a declarat luni, 18 mai, pentru Agerpres, ministrul Dan Perciun.

Potrivit acestuia, autoritățile de la Chișinău vor plăti o primă de instalare de până la 15 000 de euro. Cadrele didactice beneficiare ale acestui stimulent financiar vor trebui să predea în grădinițele și școlile din Găgăuzia o perioadă de minim 3-5 ani.

„Trebuie să rezolvăm problema cazării. Din raioanele adiacente Găgăuziei pot face naveta, eventual. Nu ne gândim la un număr foarte mare, vorbim de 30-50 de oameni. Ar fi mai mult decât suficient pentru început. Ar trebui anul acesta să creăm stimulentele și să punem în aplicare proiectul”, a afirmat Perciun.

Ministrul Educației susține că profesorii care vor fi transferați la școlile din Găgăuzia trebuie să fie absolvenți de studii în limba română.

„Trebuie să aibă studii finalizate în limba română, dar, dincolo de asta, în mod normal, ne-am dori inclusiv vorbitori nativi de limba română”, a adăugat oficialul.

Dan Perciun consideră că măsura va produce efecte pozitive în sistemul educațional din Găgăuzia deoarece, pe lângă creșterea calității predării, transferul profesorilor de pe teritoriul Republicii Moldova în regiunea autonomă va reduce deficitul de cadre didactice din școli și grădinițe.