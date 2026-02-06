Meteorologii au emis o nouă alertă: polei și ghețuș până pe 9 februarie

Vremea severă va continua și în următoarele zile pe întreg teritoriul R. Moldova. Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) a emis vineri, 6 februarie, un nou cod galben de polei și ghețuș.

Avertizarea este valabilă în perioada 6 februarie 2026, ora 20:00 – 9 februarie 2026, ora 20:00.

„Pe întreg teritoriul țării se va menține polei, iar pe drumuri ghețuș.

În funcție de evoluția și intensitatea fenomenelor meteorologice prognozate, prezentul mesaj și harta vor fi actualizate”, susțin reprezentanții SHS.

Sursa foto: SHS

În prezent, din cauza condițiilor nefavorabile de circulație, este sistată temporar deplasarea camioanelor și autobuzelor pe unele sectoare de drum.

Potrivit Poliției, deplasarea este sistată pe:

Traseul M-5, intersecție cu G-82.1 (satul Greblești din raionul Strășeni);

Traseul M-5, intersecție cu R-16 (satul Răuțel din raionul Fălești);

Traseul M-5, intersecție cu R-21 (localitatea Bravicea din raionul Călărași);

Traseul M-5, intersecție cu M-1 (zona sensului giratoriu Cricova).

„Conducătorii auto sunt rugați să evite aceste porțiuni de drum, să aleagă rute alternative și să respecte indicațiile polițiștilor aflați în teren”, îndeamnă IGP.

Totodată, Administraţia Națională a Drumurilor (AND) a precizat că pe mai multe drumuri și sectoare se circulă cu dificultate din cauza ghețușului și poleiului.