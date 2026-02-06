Aeroport: zborurile pot înregistra întârzieri, iar programul curselor poate suferi modificări. De pe aeronave este înlăturat stratul de gheață

În contextul condițiilor meteorologice, operațiunile de zbor pot înregistra întârzieri, iar programul curselor poate suferi modificări. „Siguranța pasagerilor și a echipajelor rămâne prioritatea noastră absolută”, scrie Aeroportul Internațional „Eugen Doga” Chișinău.

Conform comunicatului, aeronavele aflate la sol necesită efectuarea procedurii speciale de degivrare (înlăturarea stratului de gheață sau de chiciură format pe suprafețele care vin în contact cu aerul umed și subrăcit, n. red.) , etapă esențială pentru desfășurarea operațiunilor de zbor în condiții de siguranță.

Procedura de degivrare este obligatorie înainte de decolare, fiind aplicată pentru îndepărtarea depunerilor de gheață și prevenirea formării acestora pe suprafețele critice ale aeronavelor.