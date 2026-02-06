Comisia Europeană trage un semnal de alarmă, după o anchetă preliminară: „TikTok încalcă Regulamentul privind serviciile digitale”

Comisia Europeană (CE) a constatat, preliminar, că platforma chineză TikTok încalcă Regulamentul privind serviciile digitale din cauza modului în care creează dependență. Printre funcțiile vizate se numără derularea infinită, redarea automată a clipurilor, notificările push și sistemul de recomandare „foarte personalizat”.

Potrivit anchetei preliminare, TikTok nu a analizat suficient impactul acestor funcții asupra sănătății fizice și mintale a utilizatorilor, inclusiv a minorilor și a adulților vulnerabili. Comisia susține că, prin oferirea constantă de conținut nou, platforma îi determină pe utilizatori să continue să deruleze, intrând într-un „mod automat”, se spune într-un comunicat al CE.

Cercetările științifice arată că acest lucru poate duce la un comportament compulsiv și poate reduce autocontrolul utilizatorilor.

Potrivit anchetei, TikTok a ignorat indicatori importanți ai utilizării compulsive a aplicației, cum ar fi timpul pe care minorii îl petrec pe TikTok noaptea, frecvența cu care utilizatorii deschid aplicația și alți indicatori potențiali.

„TikTok pare să nu pună în aplicare măsuri rezonabile, proporționale și eficace de atenuare a riscurilor care decurg din modul în care este concepută pentru a crea dependență.

De exemplu, măsurile actuale privind TikTok, în special instrumentele de gestionare a timpului de utilizare a ecranului și instrumentele de control parental, nu par să reducă în mod eficace riscurile care decurg din modul în care TikTok creează dependență. Instrumentele de gestionare a timpului nu par a fi eficiente în a permite utilizatorilor să reducă și să controleze utilizarea TikTok, deoarece acestea sunt ușor de respins. În mod similar, controalele parentale pot să nu fie eficiente, deoarece necesită timp și competențe suplimentare din partea părinților pentru a introduce controalele.

În această etapă, Comisia consideră că TikTok trebuie să modifice proiectarea de bază a serviciului său. De exemplu, prin dezactivarea în timp a principalelor caracteristici care creează dependență, cum ar fi „scroll-ul infinit”, prin punerea în aplicare a unor „pauze de timp ale ecranului” eficace, inclusiv în timpul nopții, și prin adaptarea sistemului său de recomandare.

Opiniile preliminare ale Comisiei se bazează pe o investigație aprofundată care a inclus o analiză a rapoartelor de evaluare a riscurilor, a datelor și documentelor interne ale TikTok și a răspunsurilor TikTok la mai multe solicitări de informații, o revizuire a cercetărilor științifice ample pe această temă și interviuri cu experți în mai multe domenii, inclusiv dependența comportamentală”, se spune în comunicatul Comisiei.

Henna Virkkunen, vicepreședintă executivă pentru suveranitate tehnologică, securitate și democrație, susține că dependența de social media poate avea efecte negative asupra „minților în curs de dezvoltare ale copiilor și adolescenților”.

„Actul legislativ privind serviciile digitale responsabilizează platformele pentru efectele pe care le pot avea asupra utilizatorilor lor. În Europa, punem în aplicare legislația noastră pentru a ne proteja copiii și cetățenii în mediul online”, a spus ea.

În cazul în care opiniile Comisiei vor fi confirmate în cele din urmă, instituția poate emite o decizie de neconformitate, care poate declanșa „o amendă proporțională cu natura, gravitatea, recurența și durata încălcării și poate ajunge până la 6 %, dar nu mai mult, din cifra de afaceri anuală totală la nivel mondial a furnizorului”.

Constatările preliminare ale Comisiei fac parte din procedurile sale de investigare a respectării de către platforma TikTok a Actului legislativ privind serviciile digitale, lansat pe 19 februarie 2024.