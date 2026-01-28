În ultima zi, peste 2600 de cetățeni au cerut ajutorul Serviciului de asistență medicală urgentă, dintre care 400 au vizat copii

Serviciului de asistență medicală urgentă prespitalicească au recepționat marți, 27 ianuarie, 2670 de solicitări, dintre care 401 au vizat copii, anunță miercuri, 28 ianuarie, Ministerul Sănătății.

În structura solicitărilor gestionate de Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească (CNAMUP) au fost înregistrate:

479 de adresări pentru căderi și alte accidente;

13 accidente rutiere;

486 de cazuri de hipertensiune arterială;

401 adresări pentru copii bolnavi.

De asemenea, la Institutul de Medicină Urgentă au fost înregistrate 306 adresări, dintre care 178 au fost cazuri cu traumă.

„În urma evaluării medicale, 39 de pacienți au fost internați cu diferite tipuri de traumatisme. Totodată, au fost realizate 61 de intervenții chirurgicale urgente pentru traumă, fiind raportate și 3 cazuri de politraumatism grav, inclusiv un transfer din raionul Ștefan Vodă”, a precizat Ministerul.

La Spitalul Clinic Municipal „Sfânta Treime” s-au înregistrat 189 de adresări, dintre care 82 au avut caracter traumatologic. 22 de pacienți au fost internați cu traumatisme, iar 18 intervenții chirurgicale urgente au fost efectuate pentru cazuri de traumă.

La Spitalul Clinic Municipal de Copii „Valentin Ignatenco” s-au adresat 110 copii, dintre care 32 au prezentat traumatisme. 2 copii au necesitat internare.

Iar la Spitalul Raional Cahul au fost înregistrate 69 de adresări, dintre care 56 au vizat pacienți adulți, 24 fiind internați. Totodată, 13 copii s-au adresat pentru îngrijiri medicale, 8 dintre aceștia necesitând internare.

În zilele următoare, vremea va rămâne nefavorabilă. Potrivit datelor publicate de Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS), în nordul țării temperaturile minime vor coborî până la minus 12 grade Celsius, favorizând astfel formarea poleiului și ghețușului.

Totodată, până la sfârșitul săptămânii, elevii din municipiul Chișinău vor petrece orele în regim online din cauza condițiilor meteo nefavorabile. Ministerul Educației și Cercetării a recomandat instituțiilor de învățământ ca activitățile didactice să se desfășoare online, ca urmare a condițiilor meteorologice dificile.

De asemenea, în dimineața zilei de marți, 27 ianuarie 2026, Centrul Național de Management al Crizelor (CNMC) a convocat o ședință operativă de coordonare, în contextul condițiilor meteo nefavorabile înregistrate pe teritoriul R. Moldova. În cadrul ședinței, s-a decis ca ziua de lucru și orele de studii să înceapă de la ora 09:00, pe parcursul acestei săptămâni.