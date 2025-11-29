Maia Sandu, după atacul masiv asupra Ucrainei: „Acesta nu este limbajul diplomației și nici al unei țări care pretinde că negociază pacea”

„Un atac brutal de 10 ore asupra Ucrainei. Acesta nu este limbajul diplomației și nici al unei țări care pretinde că negociază pacea”, a declarat președinta Maia Sandu în contextul atacului cu rachete și drone asupra orașelor ucrainene, din noaptea de sâmbătă, 29 noiembrie.

Într-o postare pe platforma X, șefa statului a menționat că, „în drumul lor spre uciderea civililor, dronele rusești au încălcat din nou spațiul aerian moldovenesc, forțând închiderea temporară a acestuia”.

„Condamnăm aceste atacuri și suntem alături de Ucraina”, a transmis Sandu.

A brutal 10h attack on Ukraine. This is not the language of diplomacy, nor of a country claiming to negotiate peace.



On their way to kill civilians, Russian drones again violated Moldovan airspace, forcing its temporary closure. We condemn these attacks and stand with Ukraine. — Maia Sandu (@sandumaiamd) November 29, 2025

În urma atacului nocturn asupra capitalei Ucrainei, două persoane au decedat. Peste 30 de persoane au fost rănite.

În noapte de 28 – 29 noiembrie, spațiul aerian al R. Moldova a fost închis temporar timp de aproximativ o oră și 10 minute, în intervalul 22:43 – 23:53, ca măsură de urgență, după ce două drone neidentificate au survolat ilegal teritoriul național, creând un pericol direct pentru siguranța aeronautică, a anunțat Ministerul Afacerilor Interne (MAI). Două avioane care trebuiau să ajungă la Chișinău au fost redirecționate la aeroportul din Bacău.

Conform autorităților, nu au fost identificate obiecte, resturi sau elemente care să prezinte pericol pentru populație, iar „datele operative confirmă că ambele drone au părăsit definitiv spațiul aerian național, deplasându-se în adâncul teritoriului Ucraina”.

Potrivit MAI, informația inițială a venit, la ora 22:50, prin canale operative de la autoritățile militare, fiind confirmată ulterior de structurile de frontieră ale Ucraina. Dronele, indentificate de către autoritățile ucrainene ca fiind de tip Gherbera, au traversat spațiul aerian pe direcția Stanislavka (reg. Odesa) – Vărăncău (reg. din stânga Nistrului), fără a fi detectate pe radar.

De către patrula Sectorului Poliției de Frontieră „Otaci” a fost auzit sunete asemănătoare celor produse de aparate de zbor fără pilot la bord.

„În urma riscului major pentru aviația civilă, Autoritatea Aeronautică Civilă a Republicii Moldova a emis NOTAM de urgență, dispunând închiderea imediată a spațiului aerian. Din cauza restricțiilor impuse din motive de securitate, două aeronave aflate pe curs de aterizare spre Aeroportul Internațional Chișinău au fost deviate către un aeroport alternativ din România, iar o aeronavă care se pregătea de decolare a fost menținută temporar la sol, până la ridicarea pericolului”, notează MAI.

Astfel, „din rațiuni de securitate”, cursele Paris – Chișinău și Barcelona – Chișinău, aflate în procedură de aterizare pe Aeroportul Internațional Chișinău, au fost redirecționate spre aeroportul din Bacău, România, iar cursa Chișinău – Sharm El-Sheikh a fost reținută temporar la sol, până la înlăturarea pericolului. După ora 23:32, spațiul aerian a fost redeschis pentru decolări și aterizări, cu menținerea temporară a restricțiilor în zona de nord, până la confirmarea ieșirii complete a dronelor din spațiul național.