MAI: Nu au fost identificate resturi sau elemente care să prezinte pericol pentru populație. Cele două drone au părăsit spațiul aerian al R. Moldova
În noapte de 28 – 29 noiembrie, spațiul aerian al R. Moldova a fost închis temporar timp de aproximativ o oră și 10 minute, în intervalul 22:43 – 23:53, ca măsură de urgență, după ce două drone neidentificate au survolat ilegal teritoriul național, creând un pericol direct pentru siguranța aeronautică, a anunțat Ministerul Afacerilor Interne (MAI). Două avioane care trebuiau să ajungă la Chișinău au fost redirecționate la aeroportul din Bacău.
Conform autorităților, până la această oră, nu au fost identificate obiecte, resturi sau elemente care să prezinte pericol pentru populație, iar „datele operative confirmă că ambele drone au părăsit definitiv spațiul aerian național, deplasându-se în adâncul teritoriului Ucraina”.
Potrivit MAI, informația inițială a venit, la ora 22:50, prin canale operative de la autoritățile militare, fiind confirmată ulterior de structurile de frontieră ale Ucraina. Dronele, indentificate de către autoritățile ucrainene ca fiind de tip Gherbera, au traversat spațiul aerian pe direcția Stanislavka (reg. Odesa) – Vărăncău (reg. din stânga Nistrului), fără a fi detectate pe radar.
De către patrula Sectorului Poliției de Frontieră „Otaci” a fost auzit sunete asemănătoare celor produse de aparate de zbor fără pilot la bord.
„În urma riscului major pentru aviația civilă, Autoritatea Aeronautică Civilă a Republicii Moldova a emis NOTAM de urgență, dispunând închiderea imediată a spațiului aerian.
Din cauza restricțiilor impuse din motive de securitate, două aeronave aflate pe curs de aterizare spre Aeroportul Internațional Chișinău au fost deviate către un aeroport alternativ din România, iar o aeronavă care se pregătea de decolare a fost menținută temporar la sol, până la ridicarea pericolului”, notează MAI.
Astfel, „din rațiuni de securitate”, cursele Paris – Chișinău și Barcelona – Chișinău, aflate în procedură de aterizare pe Aeroportul Internațional Chișinău, au fost redirecționate spre aeroportul din Bacău, România, iar cursa Chișinău – Sharm El-Sheikh a fost reținută temporar la sol, până la înlăturarea pericolului. După ora 23:32, spațiul aerian a fost redeschis pentru decolări și aterizări, cu menținerea temporară a restricțiilor în zona de nord, până la confirmarea ieșirii complete a dronelor din spațiul național.
„În urma notificării incidentului, autoritățile competente ale Republica Moldova au activat imediat mecanismele de reacție și coordonare interinstituțională, situația fiind monitorizată permanent, în timp real.
Poliția de Frontieră a Republicii Moldova, Poliția Națională, Ministerul Apărării și celelalte structuri de securitate au acționat concertat, respectând procedurile legale, prin inițierea verificărilor operative în teren pe direcțiile posibile de deplasare a dronelor, intensificarea supravegherii frontierei de stat și a zonei de responsabilitate, monitorizarea continuă a spațiului aerian și a riscurilor conexe, precum și menținerea unui flux constant de informații între instituțiile naționale și partenerii externi.
Toate aceste măsuri au urmărit protejarea populației și asigurarea securității naționale în fața incidentelor care pot pune în pericol viața și integritatea cetățenilor.
Autoritățile continuă supravegherea zonei și rămân în stare de vigilență maximă pentru protejarea siguranței cetățenilor. Republica Moldova condamnă cu fermitate aceste acțiuni ilegale și periculoase, care au pus în pericol siguranța zborurilor civile și vieți omenești. Astfel de încălcări reprezintă acțiuni ostile de intimidare și destabilizare, specifice contextului regional marcat de agresiunea militară a Federația Rusă.
(…) În contextul incidentului recent și al supravegherii intensificate a spațiului aerian, autoritățile recomandă cetățenilor să respecte cu strictețe indicațiile oficiale, să evite apropierea de zonele în care se desfășoară operațiuni de monitorizare și să manifeste vigilență sporită în cazul observării unor obiecte zburătoare neidentificate”, a mai comunicat Ministerul.