„Liderul din cadrul organizației criminale Șor”, din raionul Ungheni, obligat de instanță să achite o amendă de 50 de mii de lei, aproape cât a cerut procurorul. Ar fi recompensat doi alegători care au votat „NU” la referendum

Prezentat de oamenii legii drept „liderul grupării criminale din cadrul organizației criminale Șor”, din raionul Ungheni, atunci când a fost reținut în octombrie 2024, Mihai Pascari a fost obligat de instanță să achite o amendă de 50 de mii de lei. Judecătoria Ungheni a pronunțat sentința joi, 27 noiembrie, publicând un comunicat de presă în care a menționat „un tânăr de 27 de ani” condamnat pentru corupere electorală.

Potrivit comunicatului, în perioada campaniei electorale pentru alegerile prezidențiale și referendumul republican constituțional din 2024, tânărul i-a dat unui alegător suma de două mii de lei și altuia 1 500 de lei ca recompensă pentru că au votat „NU” la referendumul republican.

Aceste fapte ar fi fost comise și în privința altor persoane care nu au fost identificate de organul de urmărire penală.

În cadrul dosarului, au fost confiscată suma totală de 25 362 de lei și telefonul mobil, prin trecerea forțată și gratuită în beneficiul statului, după intrarea sentinței în vigoare.

Pascari nu și-a recunoscut vina pentru comiterea infracțiunii incriminate. Acesta este în drept să achite jumătate din amenda stabilită dacă o plătește în cel mult 3 zile lucrătoare din momentul în care hotărârea devine executorie.

Judecătorul Anatolie Rusu a mai dispus scoaterea de sub sechestru a autovehiculul de model „BAIC X3”.

Acuzatorul de stat, procurorul în Procuratura Ungheni, Dorin Foros, a solicitat recunoașterea vinovăției lui Mihail Pascari în comiterea infracțiunii și a-i stabili pedeapsa sub formă de amendă în mărime de 1150 u.c (57 500 de lei, n.r.). Totodată, a solicitat:

încasarea din contul inculpatului a sumei de 291 533 de lei, care reprezintă echivalentul sumei de 14 800 de euro, suma achitată pentru automobilul de model BAIC, care a fost folosit pentru comiterea infracțiunii;

confiscarea în folosul statului a sumei de 25 362 lei, a trei telefoane, a două notebookuri și a unei tablete.

Sentința nu este definitivă și poate fi contestată în termen de 15 zile.

ZdG a scris anterior că acesta a fost inclus în lista candidaților partidului Șansă la funcția de consilier în Consiliul raional Ungheni pentru alegerile locale generale din 5 noiembrie 2023, dar nu a mai ajuns să candideze, având în vedere că formațiunea politică a fost exclusă din cursa electorală. Pascari a fost în fruntea listei, situat pe locul 2. Acesta a candidat și la funcția de primar al comunei Hîrcești din raionul Ungheni, în cadrul aceluiași scrutin electoral.

Activ pe TikTok, tânărul s-a plâns în luna septembrie 2024 că ar fi oprit pentru perioade lungi, la punctele de trecere a frontierei, atunci când pleacă din R. Moldova. Deși a declarat că nu i s-ar fi comunicat motivul „tragerii pe dreapta”, acesta a susținut că ar fi din cauză că „nu susține candidatul Maia Sandu”.

Mihai Pascari a fost și la Moscova atunci când a avut loc lansarea așa-zisului bloc „Victorie”. Acesta a publicat pe rețelele de socializare mai multe secvențe video cu artiștii ruși care au cântat în limba română, stând în primul rând din sală. După evenimentul de la sfârșitul lunii aprilie, oamenii legii au cercetat mai multe persoane întoarse din capitala Federației Ruse, care au adus sume de bani cash care ar fi urmat să fie utilizați pentru coruperea electoratului.

Cum s-a votat la Ungheni ZdG a constatat că în raionul Ungheni, unde au fost deschise 78 de secții de votare, Victoria Furtună, despre care ZdG a scris anterior că este susținută de condamnatul fugar Ilan Șor, a acumulat la primul tur al alegerilor prezidențiale 1 686 de voturi, clasându-se pe locul 4 în topul locuitorilor raionului Ungheni, fiind întrecută de Maia Sandu (13 445 de voturi), Alexandr Stoianoglo (11 734 de voturi) și Renato Usatîi (7 729 de voturi). Furtună a acumulat cele mai multe voturi în satul Petrești – 82, conform datelor publicate de Comisia Electorală Centrală (CEC). În secvențele video publicate de la perchezițiile desfășurate acasă la Pascari se vede o listă cu voturile înregistrate în raionul Ungheni pentru referendum și pentru un singur candidat – Victoria Furtună.

Inspectoratul de Poliție Ungheni a recepționat joi, 24 octombrie, denunțul unei femei, din localitatea Florițoaia Nouă, care a comunicat oamenilor legii că ar fi primit mijloace financiare în sumă de 1 500 lei din partea liderului unei „grupări criminale din cadrul organizației criminale „ȘOR””, cu scopul determinării acesteia să voteze în favoarea unui anumit candidat la alegerile prezidențiale și să se pronunțe cu opțiunea „NU” la referendum.

Conform unui comunicat de presă al Inspectoratului General al Poliției (IGP), în vederea acumulării materialului probatoriu, polițiștii, sub conducerea Procuraturii raionului Ungheni, au descins cu percheziții autorizate la domiciliul și sediul „liderului”, un bărbat de 26 de ani.

Urmare a perchezițiilor efectuate, oamenii legii ar fi depistat și ridicat mai multe probe „pertinente” cu privire la implicarea în săvârșirea infracțiunii de corupere: mijloace bănești, mai multe copii ale buletinelor de identitate ale cetățenilor, liste cu membri de partid și simpatizanți, pliante informative cu lozinci împotriva referendumului republican constituțional, mai multe cartele SIM, telefoane mobile, laptopuri și o tabletă cu informații relevante anchetei.

Mai mult, ar fi fost depistate „liste cu observatori” delegați atât în interiorul, cât și în adiacentul secțiilor de votare, care ar fi urmat să fie remunerați pentru influențarea opțiunii alegătorilor.

Atunci a fost inițiată o cauză penală pentru corupere electorală, iar oamenii legii au comunicat că, dacă vinovăția suspectului va fi demonstrată, acesta risca amendă de până la 55 de mii de lei sau închisoare de până la 5 ani.