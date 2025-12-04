MAI avertizează: „Dronele sunt periculoase. Nu dezmembrați și nu folosiți componentele aparatelor găsite”

Reprezentanții Ministerului Afacerilor Interne (MAI) atrag atenția cetățenilor asupra riscurilor asociate dronelor, indiferent dacă acestea se află în zbor sau la sol. Potrivit unui comunicat al instituției, manipularea dronelor găsite la sol sau a componentelor acestora poate pune în pericol siguranța întregii comunități.

Astfel, reprezentanții MAI vin cu mai multe recomandări pentru populație:

Nu vă apropiați și nu încercați să atingeți sau să transportați drone găsite la sol sau resturi ale acestora;

Anunțați imediat Poliția sau la 112;

Păstrați distanța față de drona descoperită până la sosirea autorităților;

Nu dezmembrați și nu folosiți componentele dronelor găsite, pentru a preveni orice risc de incendiu, explozie sau șoc electric;

Acestea pot conține explozivi, piese electrice sau baterii care prezintă risc de incendiu, explozie sau șoc electric;

Dacă observați o dronă în zbor, nu încercați să o interceptați sau să o distrugeți. Anunțați imediat Poliția sau apelați de urgență la 112.

„Acest avertisment vine în urma unor cazuri recente în care cetățenii nu au înțeles pericolul asociat dronelor găsite la sol, alegând să le dezmembreze, să le transporte sau să le utilizeze pentru divertisment, expunându-se astfel la riscuri semnificative pentru viața și sănătatea lor și a celor din jur.

MAI reamintește că siguranța publică este responsabilitatea tuturor, iar respectarea acestor recomandări protejează viața și bunurile cetățenilor”, subliniază Ministerul.

O dronă rusească, plimbată prin sat într-o remorcă

Un locuitor din comuna Pepeni, raionul Sîngerei, a descoperit un aparat de zbor fără pilot, dar în loc să anunțe autoritățile, l-a încărcat în remorca unui motocultor și l-a adus în sat, având intenția de a-l lua acasă. Anunțul despre incident a fost făcut miercuri, 3 decembrie, de primarul localității, Oleg Cernei.

Ulterior, polițiștii au stabilit că drona găsită în Pepeni, Sîngerei, este un aparat de zbor fără pilot, de tip Gerbera, utilizat pentru inducerea în eroare. Oamenii legii susțin că după ce drona a fost găsită sâmbătă, pe un deal din apropierea localității Pepeni, doi bărbați au dezmembrat aparatul de zbor, scoțând motorul și restul pieselor acesteia.

„Obiectul a fost adus în sat, fără a se raporta autorităților. La fața locului au intervenit angajații Poliției pentru verificări și evaluarea situației. Polițiștii au stabilit cǎ este vorba despre un aparat de zbor fără pilot, de tip Gerbera, utilizat pentru inducerea în eroare. Sistemul poate fi folosit atât ca mijloc improvizat de atac, cât și pentru misiuni de observare și culegere de informații, inclusiv pentru identificarea mijloacelor de apărare antiaeriană și monitorizarea impactului altor platforme aeriene.

Toate piesele componente ale acesteia, dezasamblate sâmbătă, au fost depistate la domiciliul unuia dintre bărbați. Acestea nu conțin explozibil, iar obiectul în sine nu a prezentat pericol pentru siguranță publică”, susține Poliția într-un comunicat.

Precizările primarului localității: „Cetățenii s-au sesizat, eu am identificat persoana”

O dronă găsită în comuna Pepeni, raionul Sîngerei, a fost plimbată prin localitate cu o remorcă a unui motocultor. Primarul localității, Oleg Cernei, a publicat miercuri, 3 decembrie, câteva fotografii cu aparatul de zbor, fără a oferi detalii despre incident.

Contactat de Ziarul de Gardă, primarul din Pepeni, Oleg Cernei, a explicat că aparatul de zbor a fost găsit de un bărbat din localitate, care n-a sesizat autoritățile.

„Un cetățean din comuna Pepeni, din necunoștință, a găsit această dronă la hotarul între comuna Pepeni și comuna Copăceni, pe un câmp. A urcat-o în remorca unui motocultor și a venit cu dânsa în localitate. Cetățenii s-au sesizat, m-au contactat, eu am identificat persoana și am sesizat toate instituțiile abilitate. Așteptăm să vină de urgență specialiștii (…)”, a spus primarul.

O dronă rusească a căzut peste o casă din raionul Florești

În noaptea de 24 spre 25 noiembrie, în urma unui atac masiv al Rusiei cu rachete și drone împotriva Ucrainei, șase drone au traversat neautorizat spațiul aerian al R. Moldova. Conform Inspectoratului General al Poliției (IGP), o dronă cu litera „Z” (simbol al invaziei Rusiei în Ucraina, n.r.) a căzut peste o casă a paznicului unei livezi din localitatea Cuhureştii de Jos, raionul Florești. Conform ultimelor informații ale Poliției, specialiștii au identificat drona aterizată pe acoperișul unei case ca fiind de tip Gerbera, de fabricație rusească. Verificările au stabilit că aparatul de zbor era fără încărcătură explozivă. „Aparatele de tip Gerbera pot fi utilizate pentru inducerea în eroare, pentru misiuni de supraveghere și colectare de informații, dar și pentru transport de explozivi”, a explicat Poliția.

Experții au declarat că aceste drone sunt proiectate să aterizeze singure atunci când rămân fără alimentare, evitând prăbușirea și protejând persoanele aflate la sol, iar tehnologia de bruiaj este concepută să contribuie la prevenirea accidentelor.