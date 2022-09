Linia verde pentru verificarea disponibilității stocurilor de lemne „este funcțională”, anunță ministra Mediului

Ministra Mediului, Iuliana Cantaragiu, a anunțat în cadrul ședinței Guvernului din 7 septembrie că Linia verde dedicată informării populației despre disponibilitatea stocurilor de lemne este, „din punct de vedere tehnic, funcțională” și va fi lansată pe 7 septembrie, iar site-ul pe care ar urma să fie plasate informații cu privire la procesul de distribuire a lemnelor va fi lansat în câteva săptămâni.

În acest sens, prim-ministra Natalia Gavrilița a menționat că este necesară o organizare și o comunicare mai bună în ceea ce privește distribuirea lemnelor și a solicitat ca site-ul „să fie lansat până pe 15 septembrie”.

„Avem nevoie de o organizare și o comunicare mai bună în ceea ce privește distribuirea lemnelor. Am vorbit ca până la 1 septembrie să fie funcțională linia verde și am vorbit despre un site lemne.md. Acestea ar fi instrumente prin intermediul cărora oamenii ar putea să se informeze cu privire la procesul de distribuire a lemnelor. Am înțeles că la noi unele primării nici nu știu la ce ocol silvic să se adreseze. Trebuie să existe această informație pe site sau să fie ușor accesibilă”, a declarat Natalia Gavrilița în cadrul ședinței Guvernului din 7 septembrie.

Ministra Mediului, Iuliana Cantaragiu, menționează că Linia verde, din punct de vedere tehnic, este funcțională și ar urma să fie lansată chiar miercuri, pe 7 septembrie.

„Linia verde, din punct de vedere tehnic, este funcțională, este gata. Ea va fi lansată astăzi. Numărul de telefon la care pot apela apela primarii sau populația este 0 800 101 01. Aprovizionarea cu lemne se face în mod practic la fel cum s-a făcut și anii precendenți. (…) Site-ul este în proces de elaborare. Termenul este de două săptămâni. Până atunci, stocurile pot fi văzute pe site-ul Moldsilva, unde sunt plasate stocurile actualizate pe întreprinderi”, a declarat ministra Mediului, Iuliana Cantaragiu.

În replică, prim-ministra Natalia Gavrilița a menționat că „site-ul în luna octombrie nu ne ajută”.

„Toate lucrurile trebuie la timp făcute. Informația era utilă în această perioadă. (…) Rog acest site să fie funcțional până la 15 septembrie”, a punctat șefa Cabinetului de miniștri.

Publicitate

Publicitate

Comisia pentru Situații Excepționale (CSE) a operat modificări în mecanismul de eliberare a lemnului de foc către populație. Mai exact, Guvernul a decis luni, 5 septembrie, extinderea limitei de comercializare a masei lemnoase per gospodărie casnică, de la 3 la 5 metri steri, care va putea fi cumpărată în două tranșe.

Reprezentanții Moldsilva au comunicat pentru Ziarul de Gardă că prima etapă de compercializare a lemnului a început în luna septembrie, fiind eliberați câte 3 metri steri, iar cea de-a două tranșă de 2 metri steri va fi comercializată atunci când populația va fi asigurată cu prima parte.

În acest an, prețul de vânzare al lemnului de specii tari va fi de circa 550-875 de lei per metru ster. Pentru lemnul moale, prețurile vor varia între 350 și 475 de lei per metru. Astfel, autoritățile dau asigurări că consumatorii casnici vor cumpăra lemn de foc la un preț similar celui de anul trecut.

Pentru ca prețul lemnului să nu crească, Guvernul susține că a subvenționat Agenția Moldsilva cu peste 64 de milioane de lei.

„Întreprinderile silvice vor vinde lemn doar gospodăriilor casnice și instituțiilor publice. Agenții economici nu vor putea cumpăra de la Moldsilva lemn de foc pentru comercializare” a declarat secretarul general al Guvernului, Dumitru Udrea, în cadrul unei conferințe de presă.

Acestea sunt principalele măsuri incluse în planul de acțiuni, anunțat de Guvern, pentru aprovizionarea cu lemne de foc pentru perioada rece 2022-2023.

„Planul urmărește consumul echitabil al resurselor de lemne de foc pe durata sezonului rece în funcție de necesitățile cetățenilor, în mod special ale categoriilor social-vulnerabile, familiilor sărace și vârstnicilor. Totodată, planul urmărește eficentizarea consumului și distribuției lemnului de foc și prevenirea tăierilor ilegale de pădure. Acesta țintește asigurarea accesului la lemne de foc pentru consumatorii din cele 658 de mii de gospodării casnice din țară, care utilizează sobele tradiționale pe lemne ca sursă principală de încălzire a locuinței”, a afirmat Dumitru Udrea.

În prima tranșă de vânzări, octombrie – noiembrie 2022, potrivit autorităților, fiecare gospodărie casnică care face parte dintr-un grup social-vulnerabil sau reprezintă o familiile care se încălzește doar cu lemne va putea cumpăra la un preț plafonat până la 3 metri steri. În cea de-a doua tranșă, decembrie 2022 – ianuarie 2023, Agenția Moldsilva va acorda adițional masă lemnoasă „în funcție de condițiile climatice și stocurile disponibile”.

Conform planului, livrările de lemn de la întreprinderile silvice către casele oamenilor trebuie să aibă loc doar în timpul zilei, iar transportatorii trebuie să dispună de facturi fiscale pe numele proprietarilor de gospodării casnice, care au cumpărat lemnul, cu indicarea volumului transportat.

De asemenea, în perioada următoare vor fi anunțate sancțiunile majorate pentru tăierile ilicite, anunță Guvernul.

Anual, consumatorii folosesc în sezonul rece aproximativ 1 milion de metri steri de masă lemnoasă. Pentru a asigura accesul populației la lemnul de foc, în acest an, Agenția Moldsilva va acoperi circa 800 de mii de metri steri din volumul necesar. În acest scop, Guvernul a decis ca lucrările silvotehnice în fondul forestier național planificate pentru primăvara lui 2023 să fie efectuate mai devreme.

„Înțelegem că utilizarea lemnului din fondul forestier național pentru încălzire nu poate reprezenta o soluție permanentă. Această măsură reprezintă mai degrabă o excepție, în condițiile crizei energetice prin care trece R. Moldova în acest moment. De aceea, Guvernul va elabora un program de tranziție accelerată către utilizarea biomasei recoltate din sectorul agricol, inclusiv prin extinderea plantațiilor rapid crescătoare, în paralel cu alte măsuri ce vizează creșterea eficienței energetice și valorificarea resurselor regenerabile în gospodării”, a mai spus Dumitru Udrea.

Începând cu sfârșitul lunii septembrie, volumul de lemn de foc disponibil pentru vânzare va fi afișat săptămânal de Agenția Moldsilva pe paginile oficiale ale întreprinderilor silvice.

Guvernul va lansa adițional o linie verde dedicată informării populației despre disponibilitatea stocurilor de lemne. Cetățenii vor putea folosi linia verde pentru a sesiza autoritățile despre tăieri ilicite sau nereguli în procesul de distribuire a lemnului.

*un metru ster are 0,60 – 0,70 metri cubi de lemn.

Publicitate