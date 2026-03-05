Krasnoselski a convocat o ședință de urgență în regiunea transnistreană. Igor Grosu: „Sunt ai noștri și trebuie să avem grijă de ei, dar atent”

Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a comentat astăzi, 5 martie, criza energetică din regiunea transnistreană. Acesta a declarat că cetățenii din regiune sunt „ai noștri” și trebuie ajutați. Totodată, a menționat că Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) acordă periodic licențe pentru importul de resurse energetice în stânga Nistrului. Declarația sa vine după ce în regiunea transnistreană a fost convocată o ședință de urgență, în urma instituirii unui nou regim strict de economisire a gazelor, iar MGRES a trecut din nou pe cărbune.

După ședința de ieri, 4 martie, ANRE a decis să prelungească mandatul SA „Moldovagaz” privind aprovizionarea cu gaze naturale a regiunii transnistrene. Grosu a explicat că autoritățile vor continua să supravegheze atent situația.

„Este licența pe care Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică, analizând toate dovezile, o acordă pentru a putea face importuri de carburanți, gaze și ce mai trebuie în stânga Nistrului. Trebuie să facem asta sub o supraveghere atentă, evident, urmând toate criteriile ca să respectăm și sancțiunile împotriva Rusiei sau a celor care ajută Rusia în războiul din Ucraina”, a declarat Grosu.

Totodată, președintele Parlamentului a afirmat că este vorba de „cetățenii noștri”.

„Pentru că vorbim de oameni, de cetățenii noștri, de întreprinderi. Sunt ai noștri și trebuie să avem grijă de ei, dar atent, foarte atent”, a afirmat Igor Grosu.

Pe 5 martie, liderul de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, a convocat conducătorii structurilor administrative la o ședință amplă, în contextul riscurilor unui nou val al crizei energetice. Krasnoselski a anunțat aplicarea „Planului A”, care presupune un regim moderat de economisire a resurselor energetice, și reactivarea Statului Major Operativ, care va fi condus de așa-zisul vicepremier al regiunii, Vitali Neagu.

Tot astăzi, 5 martie, Zona de Securitate a anunțat că așa-numitul Minister al Economiei a informat despre perturbări critice în mecanismul de livrare a gazelor naturale și o scădere semnificativă a volumelor.

Mass-media locală din regiunea transnistreană au anunțat că se formează cozi la stațiile de alimentare cu gaz. Potrivit acestora, gazul la stații a fost eliberat doar până la ora 20:00.

În același timp, în școlile din regiune nu va fi încălzire. În chat-urile școlare, părinții au fost informați că elevii sunt rugați să vină la ore îmbrăcați mai gros — cu pulovere, hanorace sau veste.

Potrivit unor surse ale portalului media Zona de Securitate, compania din Dubai, prin intermediul căreia se efectuează plata pentru gazul livrat în regiunea transnistreană, ar fi fost evacuată pe fondul escaladării situației din jurul Iranului, ceea ce ar fi cauzat sistarea livrărilor de gaze spre regiune.

Căldura va continua să fie furnizată instituțiilor medicale, instituțiilor sociale cu ședere permanentă a persoanelor și grădinițelor. De asemenea, livrarea apei calde pentru consumatorii casnici ar urma să fie menținută, scrie Zona de Securitate.