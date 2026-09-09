Ion Ciumac, director adjunct al APP: „Statul nu este un gestionar hotelier și nu este un bun gestionar în sensul dat”

Directorul general adjunct al Agenției Proprietății Publice (APP), Ion Ciumac, consideră că ministerele nu ar trebui să administreze baze de odihnă și că statul trebuie să găsească modalități de valorificare a acestor active.

Ciumac a făcut declarațiile pentru ZdG în contextul în care mai multe instituții publice continuă să gestioneze baze de odihnă, inclusiv obiective aflate la Vadul lui Vodă și pe teritoriul Ucrainei. „Ministerele fac politici. Ele nu gestionează, nu administrează, nu au această atribuție potrivit cadrului normativ. Agenția Proprietății Publice este entitatea în atribuțiile căreia intră administrarea întreprinderilor cu capital de stat”, a declarat Ion Ciumac.

Potrivit oficialului, statul nu ar trebui să aibă rolul de administrator al unor obiective de agrement. „Statul nu este un gestionar hotelier și nu este un bun gestionar în sensul dat. Statul urmează să valorifice aceste bunuri”, a precizat directorul adjunct al APP.

Ciumac a spus că bazele de odihnă aflate la Vadul lui Vodă trebuie evaluate pentru a se decide care ar trebui să fie soarta lor.

„Bazele pe care le avem la Vadul lui Vodă necesită o evaluare și o analiză strategică care ar fi continuitatea activității acestora”, a menționat acesta.

În ceea ce privește bazele de odihnă deținute de Republica Moldova în Ucraina, Ciumac a explicat că a fost creată o comisie care urmează să stabilească istoricul acestor active și dreptul de gestiune asupra lor. Activitatea comisiei a fost însă suspendată din cauza războiului din Ucraina.

„R. Moldova insistă pe recunoașterea dreptului de gestiune a acestor baze de odihnă, cu fermitate”, a declarat oficialul.

El a precizat că, în cazul în care unele dintre aceste baze sunt în ruine și nu mai pot fi reabilitate, terenurile ar putea fi propuse pentru privatizare.

Declarațiile lui Ion Ciumac vin după ce ZdG a scris despre cheltuielile statului pentru bazele de odihnă. Potrivit datelor colectate de ZdG, instituțiile de la care au fost obținute informații cheltuie anual cel puțin 15 milioane de lei pentru întreținerea și gestionarea unor asemenea obiective.

Întrebat dacă, în septembrie 2026, există baze de odihnă care urmează să fie privatizate sau incluse într-un parteneriat public-privat, Ciumac a spus că nu există, la acel moment, asemenea obiective.