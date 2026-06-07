Inundații în peste 100 de gospodării din raionul Ialoveni. Igor Grosu a vizitat satele afectate de ploile torențiale

Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a vizitat localitățile din raionul Ialoveni afectate de ploile torențiale de pe 6 iunie. La peste 100 de gospodării afectate de inundații continuă intervențiile pentru înlăturarea consecințelor.

În contextul prognozelor care indică în continuare precipitații, Igor Grosu i-a îndemnat pe cetățeni să apeleze Serviciul 112 „în caz de necesitate.” Potrivit celor mai recente date ale Serviciului Unic de Urgență 112, în zilele de 6 și 7 iunie au fost recepționate peste 5 700 de apeluri în contextul avertizărilor hidrologice și meteorologice emise la nivel național.

Ploile abundente din 6 iunie au provocat inundații în gospodării, au afectat drumuri și au îngreunat circulația în mai multe localități din țară. Salvatorii au fost solicitați în 65 de cazuri.

Cele mai mari probleme au fost înregistrate în raionul Ialoveni, unde au fost afectate localitățile Puhoi, Țipala, Gangura și Cărbuna. În satul Gangura, un sector de drum de aproximativ opt kilometri a fost deteriorat, iar circa 100 de gospodării au avut de suferit. În Puhoi și Țipala, apa a inundat curți și locuințe și a blocat mai multe drumuri locale. Din zonele afectate au fost scoase șapte vehicule, inclusiv trei microbuze. La Puhoi, autoritățile locale au convocat de urgență Comisia pentru Situații Excepționale. În teren au fost mobilizate utilaje pentru evacuarea nămolului, deblocarea căilor de acces și repararea infrastructurii afectate.

Pe 7 iunie, localitățile au fost vizitate de Igor Grosu. „A fost o noapte dificilă atât pentru localnici, cât și pentru salvatori, drumari și autoritățile publice locale. Intervențiile continuă și la această oră pentru remedierea consecințelor provocate de intemperii”, a scris Grosu pe Facebook.

„Le mulțumesc tuturor celor care au muncit pe parcursul nopții și continuă să ofere sprijin comunităților afectate: salvatorilor și pompierilor din cadrul IGSU, polițiștilor, drumarilor și autorităților locale”, a continuat Grosu în mesajul transmis.



În contextul prognozelor care indică în continuare precipitații, Igor Grosu i-a îndemnat pe cetățeni să apeleze Serviciul 112 „în caz de necesitate.” Pe 6 iunie, pe fondul ploilor abundente și al avertizărilor hidrologice și meteorologice, Serviciul 112 a recepționat 5 768 de apeluri, dintre care 3 811 au necesitat intervenția serviciilor de urgență, conform unui raport prezentat de instituție. În intervalele cu cea mai mare intensitate au fost înregistrate până la 421 de apeluri pe oră.

Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu (AMM) a emis cod galben de instabilitate atmosferică pentru 6 și 7 iunie. Avertizările meteo sunt valabile pentru întreg teritoriul R. Moldova.

În contextul codului galben de ploi, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a îndemnat cetățenii să respecte următoarele măsuri de prevenire a situațiilor de risc: