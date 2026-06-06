Circulația rutieră a fost sistată pe mai multe trasee din țară din cauza ploilor abundente

Circulația rutieră pe mai multe trasee din țară este blocată din cauza acumulării de apă pe partea carosabilă, anunță Inspectoratul General al Poliției (IGP), sâmbătă, 6 iunie.

„Echipajele de patrulare monitorizează situația și intervin în teren. Recomandăm conducătorilor auto să evite zonele afectate și să circule cu maximă prudență”, scrie IGP.

Strășeni

În urma ploilor abundente, în raionul Strășeni se înregistrează dificultăți de circulație.

A fost sistată temporar deplasarea transportului pe traseul Greblești – Recea.



De asemenea, este sistată circulația pe drumul local Chirianca – Voinova.



Pe traseul R-1, la intrarea în raionul Strășeni, se înregistrează acumulări de apă, circulația fiind îngreunată.

Ialoveni

Drumul de acces spre satul Puhoi, raionul Ialoveni, este blocat temporar din cauza acumulărilor de apă în urma precipitațiilor.

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) anunță că, în după-amiaza zilei de 6 iunie 2026, pompierii și salvatorii au fost solicitați să intervină în mai multe localități ale țării afectate de precipitațiile abundente.

Astfel, până la ora 16:40 au fost înregistrate 15 solicitări în raioanele Drochia, Soroca, Ialoveni, Telenești și Strășeni.

De asemenea, în localitățile Puhoi și Țipala din raionul Ialoveni, echipele de intervenție au fost solicitate pentru lichidarea consecințelor afectate de ploi în locuințe și subsoluri, precum și pentru deblocarea unor sectoare de drum și a autoturismelor rămase blocate.