ABILITARE Sprijin pentru copiii cu dizabilități: cum funcționează serviciile sociale în perioada verii în R. Moldova

Serviciile de reabilitare și sprijin pentru copiii cu dizabilități și familiile acestora continuă să funcționeze și pe durata verii, atât în Chișinău, cât și în mai multe raioane ale țării. Potrivit Ministerului Muncii și Protecției Sociale (MMPS), serviciile de tip „Respiro” și echipele mobile își desfășoară activitatea pe tot parcursul anului, inclusiv în sezonul estival, oferind sprijin și intervenții la domiciliu sau îngrijire continuă pentru beneficiari. De asemenea, centrele de zi, destinate copiilor cu vârste cuprinse între 7 și 18 ani, își continuă activitatea și pe durata vacanței de vară, însă programele sunt adaptate specificului sezonului, fiind realizate activități educative, recreative și de dezvoltare personală.

Persoanele cu dizabilități beneficiază de servicii de reabilitare și recuperare care le ajută să își mențină și să-și dezvolte capacitățile funcționale, să devină mai autonome și să participe activ la viața comunității.

Serviciile sociale de suport funcționează și în perioada estivală

Astfel, potrivit MMPS, serviciile de reabilitare sunt prestate prin intermediul următoarelor tipuri de servicii sociale:

„Respiro” – prezent în șapte structuri teritoriale de asistență socială. Cinci dintre aceste servicii sunt destinate copiilor și funcționează în Cimișlia, Călărași, Ungheni, Orhei și Telenești. Serviciul oferă asistență și supraveghere continuă, timp de 24 de ore, pentru persoanele cu dizabilități severe, pe o perioadă de până la 30 de zile pe an;

– prezent în șapte structuri teritoriale de asistență socială. Cinci dintre aceste servicii sunt destinate copiilor și funcționează în Cimișlia, Călărași, Ungheni, Orhei și Telenești. Serviciul oferă asistență și supraveghere continuă, timp de 24 de ore, pentru persoanele cu dizabilități severe, pe o perioadă de până la 30 de zile pe an; „Echipa Mobilă” – serviciu disponibil în 33 de unități administrativ-teritoriale de nivelul al doilea. Echipele oferă intervenții de recuperare la domiciliu, inclusiv evaluarea necesităților, consiliere, suport psihosocial, dezvoltarea și recuperarea abilităților funcționale și instruirea membrilor familiei în vederea asigurării unui mediu favorabil incluziunii și participării active a persoanei cu dizabilități.

– serviciu disponibil în 33 de unități administrativ-teritoriale de nivelul al doilea. Echipele oferă intervenții de recuperare la domiciliu, inclusiv evaluarea necesităților, consiliere, suport psihosocial, dezvoltarea și recuperarea abilităților funcționale și instruirea membrilor familiei în vederea asigurării unui mediu favorabil incluziunii și participării active a persoanei cu dizabilități. Centre de zi pentru persoane cu dizabilități – la nivel național activează 20 de centre, dintre care șase sunt destinate copiilor și funcționează în Cahul, Fălești, Anenii Noi, Hîncești, Sîngerei și Ștefan Vodă, iar alte cinci sunt dezvoltate în municipiul Chișinău. Aceste centre oferă servicii de abilitare și reabilitare, terapie ocupațională, dezvoltarea deprinderilor de viață independentă, activități de socializare, consiliere și suport pentru integrarea și participarea activă în comunitate.

Ministerul precizează că toate aceste servicii funcționează inclusiv în perioada estivală.

Activități educative, recreative și culturale la centrele de zi

În Republica Moldova mai activează și 19 „Centre de zi pentru copii”, dintre care zece în municipiul Chișinău și nouă în alte localități din țară, în raioanele Strășeni, Orhei, Călărași, Soroca, Fălești, Taraclia, Ștefan Vodă și Basarabeasca.

„Copiii cu vârsta de la 7 până la 18 ani, în special din familii aflate în dificultate și/sau defavorizate, precum și copiii care sunt în evidența autorității tutelare, inclusiv și copii cu dizabilități accentuate și medii, precum și membrii familiei acestora, beneficiază de Serviciul social «Centre de zi pentru copii»”, menționează MMPS.

Serviciul social „Centru de zi pentru copii” oferă sprijin copiilor și familiilor acestora, contribuind la dezvoltarea armonioasă a copiilor și la prevenirea separării lor de familie. În cadrul centrului, copiii beneficiază de un mediu sigur, unde participă la activități educative, recreative și de socializare adaptate vârstei și nevoilor pe care le au. Serviciul poate primi până la 40 de copii. Astfel, centrele de zi asigură:

supravegherea și îngrijirea copiilor pe parcursul zilei;

sprijin în procesul educațional, inclusiv activități de recuperare școlară și dezvoltare a competențelor de învățare;

activități de dezvoltare personală, socializare și petrecere constructivă a timpului liber;

consiliere și suport psihosocial pentru copii și familiile acestora;

dezvoltarea deprinderilor de viață independentă și a abilităților de comunicare și relaționare;

activități cultural-artistice, sportive și recreative;

servicii de orientare și referire către alte servicii specializate, în funcție de necesitățile identificate.

Potrivit ministerului, pe durata vacanței de vară, activitatea acestora continuă, însă programele sunt adaptate sezonului.

„În perioada vacanței de vară, centrele de zi continuă desfășurarea activităților, adaptând programele la specificul sezonului și la necesitățile beneficiarilor. În această perioadă sunt organizate frecvent activități educative, recreative, culturale și de dezvoltare personală, care contribuie la menținerea unui mediu protector pentru copii și la prevenirea situațiilor de risc. Totodată, aceste servicii oferă un sprijin important familiilor, inclusiv părinților care sunt încadrați în câmpul muncii și au nevoie de suport pentru supravegherea și implicarea copiilor în activități constructive pe durata vacanței școlare”, precizează MMPS.

Potrivit MMPS, toate serviciile disponibile pentru persoanele cu dizabilități sunt organizate în baza legislației și sunt adaptate nevoilor fiecărei persoane, pentru a le oferi sprijin și șanse egale de incluziune socială.

Acest material a fost dezvoltat în cadrul proiectului UNICEF „Învăț Limbajul Acceptării”, implementat de AO „Prietena mea”, cu susținerea financiară a Marii Britanii.