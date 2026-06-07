Incendiu provocat de fulger la mansarda unui bloc din Chișinău: cinci copii și zece adulți au fost evacuați

Un incendiu a izbucnit, în dimineața zilei de 7 iunie, la mansarda unui bloc de locuit de pe stradela Andrei Doga 13/C din municipiul Chișinău. Preliminar, salvatorii au stabilit că incendiul ar fi fost provocat de „descărcări electrice atmosferice în timpul precipitațiilor”. Cinci copii și zece adulți au fost evacuați, iar victime nu au fost raportate.

Galerie foto: Telegram/ IGSU al MAI al RM

Potrivit IGSU, apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 06:36. Conform primelor informații, flăcările au cuprins mansarda unui bloc cu cinci etaje. La fața locului au fost mobilizate mai multe echipe de salvatori și pompieri. Ajunși la destinație, aceștia au confirmat că incendiul s-a produs la nivelul mansardei. Focul a fost localizat către ora 07:01, iar nivelul sporit de intervenție a fost retras.

„În vederea asigurării securității locatarilor și evitării intoxicării acestora cu produsele de ardere, pompierii au evacuat din clădire 10 adulți și 5 minori. În urma incidentului, victime nu au fost raportate. La moment, angajații IGSU continuă lucrările de lichidare completă a incendiului”, se arată în nota informativă emisă de pompieri.

Circumstanțele și cauza exactă a producerii incendiului urmează să fie stabilite de specialiști. Preliminar, IGSU a transmis: „Incendiul ar fi putut izbucni în urma descărcărilor electrice atmosferice în timpul precipitațiilor”.