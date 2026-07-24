VIDEO Programul lui Vasile Tofan pentru R. Moldova. Cât va ține noul Guvern? Analistul politic Ion Tăbîrță, la Podcast ZdCe

Programul de guvernare al Guvernului condus de Vasile Tofan, votat și învestit săptămâna aceasta, pune accent pe două priorități: dezvoltarea economică și integrarea europeană, subliniază analistul și comentatorul politic, Ion Tăbîrță, invitat în cadrul Podcast ZdCe. Întrebat dacă acest executiv va reuși să-și ducă mandatul până la capăt, Ion Tăbîrță a estimat că este foarte probabilă o remaniere în rândul miniștrilor.

„Mai degrabă, va fi în stare domnul Tofan să-și ducă mandatul până la capăt. Cel mai probabil, vom avea remanieri în anumite ministere. Domnul Tofan a vorbit foarte clar, pentru el contează eficiența. Nu este de mirare, vine din sfera business-ului și businessul prosper se bazează pe eficiență”, a remarcat analistul politic.

Tocmai de aici s-ar putea isca eventuale coliziuni cu Partidul Acțiune și Solidaritate, aflat la putere, consideră Ion Tăbîrță.

„Nu exclud că dacă anumiți miniștri nu vor face față, nu vor da randament, el va pune condiții ca ei să fie schimbați. Dacă vor fi miniștri care demult sunt în partid și au anumit statut și susținere politică în acest partid, atunci nu exclud să existe aceste coliziuni și, probabil, va conta și implicarea doamnei președinte Maia Sandu”, consideră Tăbîrță. Potrivit lui, dacă se va ajunge ca Vasile Tofan să-și dea demisia, „principalul perdant va fi PAS”.