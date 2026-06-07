Ploi puternice și fulgere pe tot teritoriul țării: prognoza meteo pentru 7 iunie. Salvatorii: „Evitați deplasările”

Duminică, 7 iunie, pe întreg teritoriul țării a fost emis cod galben de ploi abundente, a anunțat Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu (AMM). Temperaturile maxime diurne vor varia între +21 și +25°C. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) îndeamnă cetățenii să evite deplasările.

„Pe arii extinse va ploua, periodic averse puternice (prin acumulare se vor înregistra cantități de apă de 15–45 l/m²). Izolat ploile vor fi însoțite de descărcări electrice”, a transmis AMM.

În zona de nord a țării se așteaptă +21°C pe parcursul zilei. Meteorologii transmit ploi cu descărcări electrice.

Pentru regiunea centrală, maxime diurne din termometre vor indica aproximativ +23°C. Averse puternice sunt așteptate și în capitală pe tot parcursul zilei de 7 iunie.

În sudul R. Moldova se înregistrează cele mai ridicate valori, de până la +25°C în timpul zilei, cu ploi și descărcări electrice.

Vântul va sufla din nord-vest slab până la moderat.

În contextul codului galben de ploi, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență îndeamnă cetățenii să respecte următoarele măsuri de prevenire a situațiilor de risc: