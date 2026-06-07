Ploi puternice și fulgere pe tot teritoriul țării: prognoza meteo pentru 7 iunie. Salvatorii: „Evitați deplasările”
Duminică, 7 iunie, pe întreg teritoriul țării a fost emis cod galben de ploi abundente, a anunțat Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu (AMM). Temperaturile maxime diurne vor varia între +21 și +25°C. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) îndeamnă cetățenii să evite deplasările.
„Pe arii extinse va ploua, periodic averse puternice (prin acumulare se vor înregistra cantități de apă de 15–45 l/m²). Izolat ploile vor fi însoțite de descărcări electrice”, a transmis AMM.
În zona de nord a țării se așteaptă +21°C pe parcursul zilei. Meteorologii transmit ploi cu descărcări electrice.
Pentru regiunea centrală, maxime diurne din termometre vor indica aproximativ +23°C. Averse puternice sunt așteptate și în capitală pe tot parcursul zilei de 7 iunie.
În sudul R. Moldova se înregistrează cele mai ridicate valori, de până la +25°C în timpul zilei, cu ploi și descărcări electrice.
Vântul va sufla din nord-vest slab până la moderat.
În contextul codului galben de ploi, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență îndeamnă cetățenii să respecte următoarele măsuri de prevenire a situațiilor de risc:
- evitați deplasările în timpul furtunilor, în special în zone deschise;
- nu vă adăpostiți sub copaci bătrâni, piloni electrici sau construcții deteriorate;
- evitați atingerea firelor electrice căzute la pământ;
- sistați activitățile în aer liber în timpul descărcărilor electrice;
- nu traversați prin apă acumulată pe carosabil sau în apropierea canalelor de scurgere;
- parcați autovehiculele în locuri sigure, departe de copaci și panouri publicitare;
- închideți geamurile și ușile locuințelor pentru a preveni pătrunderea apei și a curenților puternici de aer;
- deconectați aparatele electrice în cazul descărcărilor electrice intense;
- supravegheați permanent copiii și evitați aflarea acestora în apropierea râurilor, lacurilor și bazinelor acvatice.