Incendiu într-un atelier din Chișinău: un angajat a ajuns la spital după ce a încercat să stingă focul

Un angajat al unui atelier de producere și restaurare a ușilor din Chișinău a fost transportat la spital după ce a încercat să stingă un incendiu izbucnit în încăperea în care lucra. Bărbatul s-a intoxicat cu produsele de ardere, iar focul a fost lichidat de pompieri, anunță Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU).

Incendiul a izbucnit pe 19 iulie, într-o încăpere de pe strada Pietrarilor nr. 2 din Chișinău, unde erau produse și restaurate uși. Serviciul 112 a fost alertat la ora 11:45, după ce a fost observat fum la etajul cinci al unei clădiri.

Ajunși la fața locului, pompierii au constatat că flăcările au cuprins mai multe bunuri din interiorul încăperii, cu o suprafață de aproximativ 18 metri pătrați.

Potrivit IGSU, incendiul a fost localizat de persoanele aflate la fața locului înainte de sosirea echipajelor de intervenție.

„Un lucrător care activa în secția respectivă a încercat să stingă focul cu forțe proprii și a suferit o intoxicație ușoară cu produsele de ardere. Acesta a fost preluat de echipajul medical și transportat pentru examinare”, a comunicat Inspectoratul.

Pompierii au lichidat incendiul la ora 12:34.

Cauza și circumstanțele producerii incendiului urmează să fie stabilite de specialiștii IGSU.