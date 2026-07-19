LIVE TEXT Numărul persoanelor rănite în urma atacului rusesc asupra Kievului a crescut la 17. Război în Ucraina, ziua 1607

UPDATE 17:10 Numărul persoanelor rănite în urma atacului rusesc asupra capitalei Ucrainei a crescut la 17. Sub bombardament au fost magazine, blocuri de locuit, o stație de metrou și alte obiective civile. Informațiile au fost comunicate de Poliția din Kiev.

Potrivit autorităților, numărul victimelor decedate nu s-a modificat. În urma atacului și-a pierdut viața o femeie în vârstă de 89 de ani.

Până la ora 15:30, anchetatorii au înregistrat aproximativ 350 de sesizări din partea locuitorilor privind distrugerea bunurilor. Au fost raportate pagube la o farmacie, un cămin, clădiri administrative, un cinematograf, spații de birouri și autoturisme.

UPDATE 14:49 Armata rusă a lansat în cursul zilei de duminică, 19 iulie, un atac cu rachete asupra suburbiei Harkivului. Cel puțin trei persoane au fost ucise, iar alte 20 au fost rănite, după ce o rachetă a lovit un terminal poștal, a anunțat șeful Administrației Militare Regionale Harkiv, Oleh Sîniehubov.

Potrivit acestuia, 13 dintre răniți au fost transportați la spital, iar trei se află în stare gravă. Toate victimele beneficiază de îngrijiri medicale, spun autoritățile ucrainene. Printre persoanele decedate se numără trei bărbați, în vârstă de 24, 45 și 62 de ani.

„Polițiștii, medicii și salvatorii verifică în continuare zona pentru a identifica eventuale victime. În paralel, sunt înlăturate consecințele atacului. Intervenția este îngreunată de riscul unor noi lovituri”, a declarat Sîniehubov.

Tot în cursul zilei de 19 iulie, forțele ruse au atacat și un bloc cu cinci etaje din orașul Izium, regiunea Harkiv. Potrivit autorităților regionale, numărul răniților a ajuns la 17, printre aceștia aflându-se și un copil în vârstă de un an.

La fața locului intervin echipe ale Serviciului de Stat pentru Situații de Urgență al Ucrainei, ambulanțe și polițiști.

În urma atacului asupra orașului Izium au fost avariate și 20 de automobile, a precizat șeful Administrației Militare Regionale Harkiv, Oleh Siniehubov.

UPDATE 13:10 O persoană a fost ucisă, iar alte 16 au fost rănite în urma atacului aerian masiv lansat de Rusia asupra Kievului în noaptea de 19 iulie, a anunțat președintele Ucrainei, Volodîmîr Zelenski. Potrivit acestuia, este unul dintre cele mai ample atacuri rusești asupra capitalei ucrainene de la începutul războiului.

Serviciul de Stat pentru Situații de Urgență al Ucrainei (DSNS) a informat că atacul a vizat cinci sectoare ale Kievului: Solomianskîi, Șevcenkivskîi, Sviatoșînskîi, Desnianskîi și Dniprovskîi. În urma bombardamentului au izbucnit incendii în clădiri rezidențiale și nerezidențiale. Au ars și mai multe automobile. A fost avariată și o stație de metrou.

În regiunea Zaporijjea, o dronă rusească a lovit un tren de pasageri, a anunțat compania feroviară ucraineană Ukrzaliznîțea. Pasagerii au fost evacuați înainte de impact, iar, potrivit informațiilor preliminare, o însoțitoare de tren a suferit răni ușoare.

Ministerul rus al Apărării a confirmat că forțele ruse au lansat un atac masiv cu rachete și drone asupra Ucrainei. Instituția susține că țintele vizate au fost întreprinderi ale industriei de apărare și centre logistice din Kiev și regiunea Kiev, precum și infrastructura unui port din regiunea Odesa.

UPDATE 10:57 Mai mulți comandanți ai Forțelor de Apărare ale Ucrainei și fosta adjunctă a ministrului Apărării, Hanna Maliar, și-au exprimat public sprijinul pentru comandantul-șef al Forțelor Armate ale Ucrainei, Oleksandr Sîrskîi, pe fondul informațiilor despre o posibilă înlocuire a acestuia, scrie Hromadske.

Comandantul Forțelor de Asalt Aerian, general-maiorul Oleh Apostol, a criticat atacurile la adresa conducerii militare, afirmând că persoanele care nu au condus trupe în luptă „nu au dreptul moral să judece deciziile comandamentului”.

Comandantul Forțelor Navale ale Ucrainei, viceamiralul Oleksii Neijpapa, a declarat că doar președintele Volodîmîr Zelenski, în calitate de comandant suprem, poate evalua activitatea lui Sîrskîi și a avertizat că încercările „de a submina încrederea în armată favorizează inamicul”.

La rândul său, Hanna Maliar, fostă adjunctă a ministrului ucrainean al Apărării, a susținut că Sîrskîi are „un talent militar incontestabil”, că experiența sa este studiată inclusiv de generali NATO și că „atacurile împotriva comandantului-șef slăbesc Ucraina în timpul războiului”.

Speculațiile despre o posibilă demitere a lui Oleksandr Sîrskîi au apărut după ce fostul ministru ucrainean al Apărării, Mîhailo Fedorov, a declarat că a avut un conflict cu comandantul-șef și că i-a propus președintelui Volodîmîr Zelenski înlocuirea lui Sîrskîi și a șefului Statului Major, Andrii Hnatov. Potrivit lui Fedorov, Sîrskîi ar fi „pus un ultimatum” și ar fi „găsit o modalitate de a diviza țara”. La kiev și în alte orașe au avut loc proteste în susținerea lui Fedorov.

UPDATE 10:45 Rusia a lansat în noaptea de 19 iulie un atac aerian masiv combinat asupra Ucrainei, principala țintă fiind Kievul, a anunțat Comandamentul Forțelor Aeriene ale Ucrainei.

Potrivit armatei ucrainene, forțele ruse au folosit 41 de rachete și 125 de drone de diferite tipuri.

Până la ora 08:30, apărarea antiaeriană ucraineană a anunțat că a doborât sau a neutralizat 126 de ținte aeriene – 18 rachete și 108 drone.

Conform informațiilor preliminare, 23 de rachete și 10 drone de atac și-au atins țintele în 20 de locații, iar fragmente ale dronelor doborâte au căzut în alte 18 locații.