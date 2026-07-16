Un Mercedes GLS Maybach de 290 de mii de euro, un telefon Vertu de 20 de mii de euro sau o statuie de 5 mii de euro. Bunurile consilierului municipal, Ion Onța, scoase în vânzare

Un Mercedes GLS Maybach de 290 de mii de euro, fabricat în 2023, un telefon Vertu de 20 de mii de euro sau o statuie de 5 mii de euro – toate au fost plasate pe o platformă de anunțuri de Ion Onța, consilier municipal pe listele Mișcării Alternativa Națională (MAN), bănuit că ar fi înșelat doi investitori cu 155 de mii de euro.



Totodată, pe contul de pe platforma de anunțuri asociat lui Onța, au fost plasate și alte bunuri, printre care un apartament de 244 de mii de euro, cu însemnele „OnTop”, parte din denumirea a două companii a cărui beneficiar este Onța, dar și „automobilul lui Emilian Crețu” – un BMW seria 7, fabricat în 2020.

Bunurile lui Onța, scoase în vânzare

Pe una dintre cele mai populare platforme de anunțuri, pe un cont asociat lui Ion Onța, consilierul municipal MAN, proaspăt reținut pe polițiști, fiind suspectat că ar fi înșelat doi investitori cu peste 3 milioane de lei, sunt plasate spre vânzare mai multe bunuri trecute de alesul locat în declarația de avere și interese personale depusă la Agenția Națională de Integritate (ANI).

Printre bunurile pe care Onța este dispus să le înstrăineze, se numără un Mercedes GLS Maybach, achiziționat în 2023, tot acesta fiind și anul fabricării. Onța indica în declarația depusă la ANI un preț de 4 milioane de lei (echivalentul a 200 de mii de euro). Pe platforma de anunțuri însă, Onța cere pentru bolid nu mai puțin de 290 de mii de euro, indicând că prețul pentru o astfel de mașină este de 320 de mii de euro, dacă este cumpărată nouă.

Totodată, Onța vinde și telefonul Vertu, aurit și încrustat cu diamante, pentru care cere un preț de 20 de mii de euro, sumă pe care o indică și în declarația de avere și inerese personale. În anunț, consilierul mai indică și că „telefon este exclusiv, un singur exemplar”.

Onța intenționează să vândă și o statuie a Zeiței Anput, la un preț de 5 mii de euro, pe care o declară la ANI cu aceeași valoare. În anunțul de vânzare, Onța scrie că statuia este realizată manual, având o înălțime de 2,4 m.

Luxul pe care-l manifestă Onța poate fi desprins și dintr-un alt anunț, în care a fost strecurată o fotografie unde apar două mașini Mercedes, cu numere personalizate, cu o parte din denumirea uneia dintre firmele lui Onța, „ONX Concept” SRL.

Bunuri „OnTop” și „automobilul lui Emilian Crețu”

Pe lângă bunurile declarate la ANI de Onța, pe contul de pe platforma de anunțuri, asociat consilierului municipal mai apar și alte bunuri mobile și imobile. Este vorba despre două automobile de lux, un Porsche Cayenne Coupe, fabricat în 2019, scot în vânzare la preț de 69 de mii de euro, și un BMW seria 7, fabricat în 2020, scot în vânzare la același preț, despre care Onța notează că e „automobilul lui Emilian Crețu”.

Tot pe contul lui Onța mai apar și albe bunuri imobile: terenuri, case sau apartamente, șapte în total. Unul dintre bunurile expuse spre vânzare, un apartament în care apar însemnele companiilor deținute de Onța, „Ontop Rents” SRL și „Ontop Apartments” SRL. Apartamentul de 61 de mp, scos în vânzare pentru 244 de mii de lei, are aceeași adresă la care își au adresele juridice toate companiile lui Onța.

Averea declarată de Onța

ZdG a scris anterior că, în 2025, Onța a declarat venituri salariale și indemnizații în sumă de peste 700 de mii de lei. Acesta a încasat 128 de mii de lei ca indemnizație de consilier municipal 65 de mii de lei de la SA „Apă-Canal Chișinău”, 3 500 de lei în calitate de consilier local la Stăuceni, dar și venituri din funcția de „director comercial” la mai multe întreprinderi – peste 148 de mii de lei de la SRL ONX Design, 120 de mii de lei de la SRL ONX Concept, 108 mii de lei de la IANTAL CONS SRL, 90 de mii de lei de la SRL ONTOP RENT și 37 de mii de lei de la SRL ONTOP APARTAMENTS.

Totodată, consilierul declară venituri totale de 8,18 milioane de lei din înstrăinarea a șase mașini și două imobile. Printre acestea se numără vânzarea unui automobil Skoda Kodiaq pentru 550 de mii de lei, a două bunuri imobile pentru câte 700 de mii de lei fiecare, două BMW-uri vândute cu câte 790 de mii de lei, un BMW pentru 2,8 milioane de lei și un Audi SQ pentru 1,6 milioane de lei.

Din darea în locațiune a bunurilor imobile, Ion Onța declară venituri de aproximativ 1,14 milioane de lei, cele mai mari sume provenind de la SRL Flat Keepers (502 mii lei), SRL ONTOP RENT (450 mii de lei) și SRL ONTOP APARTAMENTS (150 mii de lei).

La capitolul bunuri imobile, Onța declară mai multe terenuri, inclusiv două extravilane cumpărate cu câte 10 mii de euro, un teren intravilan procurat în 2021 pentru 70 de mii de euro, dar evaluat în prezent la 120 de mii de euro, precum și terenuri agricole dobândite în 2025, inclusiv unul de 43,12 hectare, evaluat la 2,34 milioane de lei, și altul de 5 hectare, cu aceeași valoare declarată.

Onța declară un apartament de 61,9 m², cumpărat cu peste 504 mii de lei și evaluat acum la 990 de mii de lei, precum și cinci apartamente procurate în 2025, cu suprafețe cuprinse între 40 și 127 m², pentru sume cuprinse între 70 de mii și 256 de mii de euro.

În declarația de avere sunt incluse și patru automobile: un Mercedes S350D (2017), aflat în leasing, evaluat la 85 de mii de euro, un BMW X3 cumpărat în 2025 cu 250 de mii de lei, un Mercedes GLS Maybach (2023), evaluat la 4 milioane de lei, și un Bentley Flying Spur Mulliner (2024), evaluat la 5 milioane de lei.

Onța declară un ceas „Cronoswiss” în valoare de 50 de mii de euro, un telefon „Vertu” de 20 de mii de euro, o statuie handmade „Zeița Anput” de 5 mii de euro, un copac Bonsai de 10 mii de euro, o poșetă „Dolce & Gabbana” de 7 mii de euro și un inel „Boucheron” evaluat la 12 mii de euro.

Bănuit că ar fi înșelat doi investitori cu peste 3 milioane de lei

Conform unui comunicat de presă emis de IGP pe 14 iulie, ofițerii INI, în comun cu procurorii PCCOCS, au documentat „activitatea ilegală a unui bărbat de 32 de ani, suspectat că ar fi înșelat două persoane printr-o schemă de investiții fictive în proiecte imobiliare din Chișinău”.

„Potrivit anchetei, suspectul le-ar fi promis victimelor un randament anual de 20% pentru investiții în proiecte imobiliare, convingând doi bărbați, de 34 și 40 de ani, să-i transfere, în mai multe tranșe, suma totală de 155 de mii de euro. Pentru a crea impresia unei investiții reale și profitabile, acesta le restituia imediat câte 10% din sumele primite, prezentând în mod fraudulos aceste plăți drept profitul generat de investiție. În realitate, banii proveneau chiar din sumele remise de victime”, spun oamenii legii.

Celor două persoane le-ar fi fost cauzat un prejudiciu material în valoare totală de 3 077 600 de lei.

În urma perchezițiilor desfășurate la domiciliul și în automobilul lui Onța, oamenii legii au ridicat „mai multe mijloace de probă care urmează să fie examinate în cadrul cauzei penale”.

Ion Onța a fost reținut pentru 72 de ore. Dacă va fi găsit vinovat, acesta riscă o pedeapsă cu închisoarea de la 8 la 15 ani.