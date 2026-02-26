Încă aproape 14 milioane de lei, alocate pentru finalizarea noului sediu al teatrului din Cahul, despre care ZdG a scris anterior că se construiește de peste 10 ani

Construcția noului sediu al Teatrului Muzical-Dramatic „Bogdan Petriceicu Hașdeu” din Cahul, despre care ZdG a scris anterior că durează de peste zece ani, ar urma să fie finisată în curând, susține Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale (MIDR). Joi, 26 februarie, a fost semnat contractul de antrepriză între Agenția de Dezvoltare Regională Sud, Ministerul Culturii și compania care va realiza finalizarea lucrărilor.

Valoarea totală a proiectului este de 13,8 milioane lei, dintre care 12,4 milioane lei sunt alocate din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală (FNDRL), iar 1,3 milioane lei reprezintă contribuția Ministerul Culturii. Ministerul nu a comunicat numele agentului economic.

Potrivit unui comunicat de presă emis de MIDR, proiectul prevede amenajarea și dotarea unei săli moderne de spectacole, cu o capacitate de 250 de locuri, „concepută pentru a deveni un punct de atracție cultural-turistică pentru întreaga regiune de sud a țării”.

Finalizarea lucrărilor ar urma să creeze condiții moderne pentru activitatea artistică, să extindă oferta culturală și să contribuie la dinamizarea turismului și a serviciilor culturale din Cahul. Se estimează că peste 65 de mii de spectatori, locuitori și vizitatori ai regiunii, vor beneficia anual de acest spațiu.

„După mai mult de 30 de ani de așteptare, Teatrul „B.P. Hașdeu” din Cahul intră în linie dreaptă. Primii actori care vor deschide scena sunt deja în așteptare, o trupă tânără, plină de entuziasm. Actorii noștri au așteptat o viață acest moment și merită un teatru demn de talentul lor, pentru că oamenii noștri merită”, a subliniat vicepremierul Vladimir Bolea.

În decembrie 2023, ZdG a relatat că, cu piatra de temelie pusă în 2014, cu finanțare generoasă din partea Guvernului României, cu zeci de milioane de lei cheltuite până în prezent, noul sediu al Teatrului Muzical-Dramatic „Bogdan Petriceicu Hașdeu” din Cahul încă nu este gata. Lucrările s-au împotmolit, practic, la ultima etapă. Edificiul proaspăt construit a început să dea semne de uzură, în timp ce autoritățile au dat vina pe unele circumstanțe neprevăzute, inclusiv pe situația pandemică. Termenul dării în exploatare a fost depășit, antreprenorul care făcea lucrările a decedat, iar cartea tehnică a clădirii a dispărut.

În acest răstimp, în R. Moldova s-au schimbat șase miniștri responsabili de cultură și opt guverne.

ZdG a scris atunci că peste 30 de milioane de lei au fost cheltuite până în 2023, inclusiv pe achiziții criticate de Curtea de Conturi și ar mai fi necesare încă aproape 13 milioane de lei pentru ultimele lucrări. Trupa teatrului își prezintă spectacolele într-o sală mică a unei clădiri vechi și așteaptă cu disperare momentul când, în sfârșit, va putea juca pe scena nouă.

În 2023, autoritățile estimau că urmează să se achiziționeze un volum de lucrări estimat la 12,9 milioane de lei: pentru amenajarea scenei, a sălii de spectacole, a foaierului, pentru lucrări la pereții exteriori, finalizarea băilor etc.

Lucrările trebuiau să înceapă încă acum doi ani, în primăvara anului 2024.

„Licitația o demarăm în luna decembrie (2023, n.r.), deschiderea ofertelor este planificată pentru luna ianuarie (2024, n.r.), perioada de examinare, termenul minim este de 20 de zile pe care trebuie să-l dăm să pregătească oferta. (…) Dacă avem contestații, ne mai ducem încă într-o lună și atunci, cam așa, în primăvară”, a declarat anterior Emilia Ristic, șefa Direcției management instituțional din cadrul Ministerului Culturii.