Imagini intime cu fete din R. Moldova – vândute (în continuare) pe Telegram fără acordul lor: „Pozele respective sunt de ani în urmă, unde eram minoră”

Un nou canal de telegram, promovat de mai multe conturi de TikTok, vinde imagini și video intime cu zeci de fete, despre care administratorul afirmă că ar fi din R. Moldova.

După ce canalul de Telegram „Car Vertical”, unde erau distribuite imagini intime cu femei din R. Moldova fără acordul lor, a fost închis, fenomenul nu a dispărut. Recent, acesta a ajuns să fie intens promovat de un alt canal de telegram, C*** MD.

Promovat de circa 10 conturi de TikTok, sub mesajul „verificăm km la fete”, canalul de Telegram continuă să distribuie imagini și video-uri intime ale unor tinere despre care se afirmă că ar fi din țara noastră, fără consimțământul acestora. Pentru acest „serviciu”, moderatorul canalului solicită o taxă unică pentru a oferi acces.

Materialele distribuite provin, potrivit lui, din „arhiva veche”, dar și de la diferiți băieți, fiind vorba despre un fenomen cunoscut drept „revenge porn” (publicarea de conținut sexual explicit cu scopul de a umili, expune sau denigra o persoană n.r.). Imaginile intime sunt însoțite de conturile de pe rețelele de socializare ale unor tinere din R. Moldova.

Ziarul de Gardă a discutat cu două dintre persoanele vizate în acest canal. Una confirmă că apare în imagini, precizând că fotografiile sunt vechi, din perioada când era minoră. „Cunosc și cine a transmis poza mea în acel grup sau poate chiar el este cel care a creat acest grup”, afirmă tânăra. O altă persoană, a cărei față nu este vizibilă, a precizat că în imagini nu este ea. Ambele tinere au aflat de la ZdG despre faptul că pe noul canal de Telegram apar datele lor și au precizat că intenționează să depună plângeri la Poliție.

Canalul de Telegram C*** MD a fost creat pe 16 martie 2025, însă prima postare a apărut abia pe 8 octombrie. Joi, 26 februarie, canalul avea 876 de abonați. Activitatea a fost una redusă la început, fiind publicate doar cinci postări până la 1 februarie 2026, când administratorul a „trecut la un alt nivel”, lansând un canal aparte, unde ești întâlnit de un bot automatizat care oferă diferite servicii contra cost.

Pagina care redirecționează către bot a fost creată pe 28 octombrie 2025, iar prima postare a apărut pe 31 ianuarie 2026, cu o zi înainte ca acel „canal VIP” să fie anunțat de către administrator. Canalul a strâns deja 1386 de abonați până la 26 februarie 2026.

Două „servicii”: canal privat și escorte

Bot-ul oferă două opțiuni: acces la un „canal privat” sau servicii de „escorte”. La selectarea opțiunii „escorte”, utilizatorul primește o imagine generată cu ajutorul inteligenței artificiale și trei nume la alegere: Alina, Mirela sau Daniela.

După alegere, apar fotografii ale unor femei care pot fi găsite, de fapt, pe mai multe site-uri de escortă din afara țării și nu doar. De exemplu, în cazul așa-zisei Mirela, aceeași persoană apare sub numele „Соня” pe un site din Rusia, „Celeste” în München, Germania și „Diana” pe o pagină de profil și din R. Moldova. Alături de imagini sunt afișate vârsta, înălțimea, greutatea și mărimea bustului.

Deși prostituția este interzisă prin lege în R. Moldova, bot-ul promite „servicii intime” pentru 125 de euro, în care ar intra 60 de minute petrecute cu una dintre femei. După procesarea plății, utilizatorul ar urma să fie contactat în „maximum cinci minute pentru a stabili împreună toate detaliile și preferințele”.

Există și opțiunea unui „apel video” de 40 de minute, pentru 40 de euro. Plata poate fi făcută fie cu cardul, fie prin criptomonedă. În cazul transferului bancar, este indicat un nume de beneficiar, „Gianmaria Paglierani”, care sugerează că ar fi un cetățean străin, în special din Italia. Totuși, codul BIN demonstrează că acel cont ar fi fost deschis de către compania financiară Wise Inc LTD din Marea Britanie. Pentru plata în crypto, utilizatorul este redirecționat către un alt bot, „CryptoBot”, pentru a transfera banii.

„Canalul privat”, unde ar fi peste 1600 de fete, listate și expuse

Accesul la un „canal privat” se face contra unei taxe unice de 15 euro. Mesajul bot-ului vine și cu o descriere: „videoclipuri și imagini indecente cu peste 1600 de fete din R. Moldova, împreună cu rețelele lor de socializare”.

Ziarul de Gardă a accesat două canale care aparțin aceluiași administrator. Unul dintre ele, creat pe 22 februarie, are 49 de abonați și a apărut la scurt timp după ce prima pagină ar fi fost, potrivit administratorului, blocată de Telegram pentru încălcarea politicilor aplicației. Totuși, canalul care este destinat pentru a acorda suport abonaților, propune pentru 15 euro adăugători acces și la canalul vechi. Potrivit lui, „dacă vrei acum mai multe fete să vezi, plata se face pe același cont și imediat trimit și arhiva”.

Cel de-al doilea canal avea, pe 26 februarie, 94 de abonați. Prima postare datează din 26 decembrie 2025, iar accesul costă 77 de „stele” pe Telegram, echivalentul a aproximativ 1,7 dolari. Acolo sunt publicate imagini și video-uri intime, în majoritatea cazurilor însoțite de conturi de Instagram, iar uneori și de Facebook sau TikTok, atribuite femeilor din imagini.

Totuși, descrierea inițială potrivit căreia pe grup ar fi „peste 1600 de fete” nu corespunde realității. Canalul și-a început activitatea de curând, iar numărul fetelor expuse se ridică la câteva zeci, nu la sute sau mii.

„Pațani intrăm în VIP, acolo îi …”

Canalul a devenit cunoscut după ce pe TikTok au apărut mai multe video-uri cu fete, însoțite de mesajul „verificăm km la fete” – o formulare care reduce femeile la o metaforă mecanică, provenită de la fostul canal „Car Vertical”, al cărui nume își are origini de la serviciul online de verificare a istoricului autovehiculelor second-hand, ajutând cumpărătorii să identifice kilometrajul dat înapoi. În descrierea celor peste zece conturi de TikTok era plasat link-ul către canalul de Telegram.

Pentru a atrage abonați, administratorul publică imagini în grupul principal, însă accesul pentru acele imagini era condiționat de plată, între 30 și 200 de stele, echivalentul a 0,5-4 dolari. Fiecare fotografie era însoțită de un mesaj provocator precum „O cunoașteți” sau „O știți”. În multe cazuri, erau indicate conturi de Instagram, iar uneori și alte rețele de socializare, precum Facebook sau TikTok.

Administratorul anunța deseori „reduceri” și trimitea mesaje pentru a invita utilizatorii: „Pațani intrăm în VIP, acolo îi p****ț”. În același timp, îi încuraja pe abonați să trimită fotografii sau video-uri în privat, folosind contul său de Telegram, „maf1aa69”. ZdG a contactat moderatorul, însă fără a reuși să discute cu el.

Uneori, administratorul canalului trimitea și recenzii de la diferiți abonați. Unii lăudau activitatea acestuia, în timp ce un abonat ar fi afirmat că „aseară am intrat și am întâlnit deja 2 cunoscute”. Cei care contribuiau cu materiale ar fi primit reduceri sau chiar acces gratuit la canalul cu plată.

Administratorul nu încuraja doar trimiterea materialelor, dar și ca abonații să contacteze fetele care apar în grupul privat: „avem și contactele lor, care vor să le f***, scrieți-le”. În același timp, moderatorul grupului promovează o platformă numită „Kenix”, despre care afirmă că ar fi o modalitate „de a face bani ușor”.

„Pozele respective sunt de ani în urmă unde eram minoră”

În multe cazuri, pozele sau video-urile apar drept capturi din conversații private. Se observă că materialele au fost trimise inițial într-un chat individual, iar ulterior redistribuite. În unele cazuri se poate vedea că imaginile erau dintr-un apel video înregistrat de către persoana cu care acea fată discuta.

Ziarul de Gardă a discutat cu două persoane cărora li se atribuie imagini de pe acel canal. În unul din aceste cazuri, persoana a admis că în poze este ea. „Pozele respective sunt de ani în urmă, unde eram minoră”, spune ea. Întrucât în captura de ecran cu pagina ei de Facebook este surprins și contul utilizatorului, persoana vizată l-a identificat drept un fost coleg de clasă, însă ne-a comunicat că „habar nu știu de unde are acea poză”.

Tânăra susține că era la curent cu existența imaginilor cu ea în acel grup, după ce, pe 7 februarie, a fost contactată de un bărbat necunoscut care a informat-o despre acest lucru. Două zile mai târziu, a decis să-și confrunte fostul coleg, însă acesta a negat acuzațiile. Ceea ce i s-a părut suspect este faptul că, imediat după discuția lor, fotografiile au fost șterse, iar ea a fost scoasă de pe canal.

Potrivit ei, imaginile erau pe canalul principal și după șterse, însă în noul canal privat, creat pe 22 februarie, prima fotografie distribuită era cu ea. Despre existența acestuia a aflat de la ZdG. Aceste situații au determinat-o să creadă că „poate chiar el este cel care a creat acest grup”.

ZdG a contactat acest „fost coleg”, care neagă toate afirmațiile, declarând că nu el ar fi trimis și că nici nu ar avut acele imagini. Victima a declarat că-și propune să scrie o plângere la Poliție.

O altă persoană al cărei cont pe rețelele de socializare este indicat aferent unor imagini intime a precizat, într-o discuție cu ZdG, că nu este ea cea din imagini. Fotografiile prezentate ca fiind cu ea nu surprind fața sa, ceea ce face imposibilă stabilirea identității persoanei. Și în acest caz, persoana ne-a comunicat că intenționează să depună o plângere, după ce a aflat de la ZdG despre faptul că datele ei apar pe acel canal de Telegram.

Astfel de fotografii, în care nu se vede fața, apar și în alte situații, în care administratorul ar fi putut atribui imaginile unor persoane diferite de cele care apar în realitate.

„La noi e cu mult mai ieftin”

Pe 12 februarie, administratorul canalului a publicat o captură de ecran cu un alt canal de telegram care ar oferi „servicii” similare și care avea peste 6000 de abonați, cu scopul de a arăta cât de scump este un canal „concurent” care oferă aceleași „servicii”. Accesul în acel canal costă 999 de „stele” pe lună, adică 18 dolari. „La noi e cu mult mai ieftin”, a scris moderatorului canalului.

Ce este „revenge porn”?

Pornografia din răzbunare, cunoscută drept „revenge porn”, este o formă de violență psihologică și de abuz. Potrivit Coaliției Naționale „Viața Fără Violență”, publicarea de fotografii sau filmulețe intime fără acordul persoanei vizate reprezintă o infracțiune și se pedepsește conform legii. Mesajul a fost publicat în 2024.

Totodată, Coaliția a atras atunci atenția că nu fetele trebuiesc blamate.

„Nu fetele care au ajuns pe CarVertical trebuie blamate, comentate sau rușinate, ci acei oameni, care au publicat și distribuit conținutul cu ele. Ei sunt cei ce pot fi pedepsiți penal, iar noi nu vrem să fim de partea unui potențial infractor sau abuzator”, se arată într-o postare pe pagina de Facebook a Coaliției.

Avocatul Poporului, la fel, a oferit atunci o reacție, declarând că „aceste practici reprezintă o gravă încălcare a demnității, intimității și drepturilor fundamentale ale persoanelor afectate”

„Fenomenul cunoscut drept «pornografie din răzbunare» provoacă daune psihologice și emoționale semnificative victimelor, multe dintre acestea confruntându-se cu stări de anxietate, depresie și chiar gânduri suicidare, potrivit rapoartelor organizațiilor de profil, precum Femei pentru femei și La Strada”, se arată în mesajul Avocatului Poporului, Ceslav Panico.

Ce spune Poliția despre acest fenomen?

ZdG a transmis informația despre apariția și promovarea acestui canal de Telegram către reprezentanții Inspectoratului General al Poliției.

În 2024, după ce canalul „Car Vertical” a ajuns în atenția publicului și a autorităților, Poliția a anunțat printr-un comunicat de presă că investighează câțiva presupuși agresori. Canalul lucra după același principiu, unde peste 30 de mii de membri au reușit să intre fie plătind 300 de lei moderatorului, fie distribuind la rândul lor alte materiale compromițătoare cu alte femei. Pentru a retrage sau șterge un material trimis, administratorul lua o taxă de 300-500 de euro.

Viorel Cernăuțeanu, șeful Inspectoratului General al Poliției, a comunicat atunci că se cunoștea identitatea administratorului canalului „Car Vertical”. Acesta, însă, a părăsit R. Moldova și se află în căutare internațională. Ulterior, Poliția a anunțat că administratorul este vizat și în alte cauze penale, fiind anunțat în căutare de mai multă vreme pentru diverse infracțiuni comise. Până în februarie 2026, învinuitul nu a fost depistat și reținut.

Poliția a subliniat că a cerut de mai multe ori administratorilor Telegram să blocheze canalele care distribuie astfel de conținut și să ofere informații despre cei implicați, însă aceștia nu au răspuns și, astfel, canalele continuă să fie active.

Recent, pe 30 decembrie 2025, a fost înregistrat primul caz trimis în judecată, în care un bărbat din Nisporeni cu vârsta de 41 de ani ar fi publicat o înregistrare video pe mai multe canale de Telegram, inclusiv pe „Car Vertical.”

Potrivit Codului penal, transmiterea imaginilor altor persoane în ipostaze intime sau publicarea lor, chiar dacă ar fi fost captate la acel moment cu acordul ambelor persoane, se pedepsește cu închisoare de până la 2 ani, sau cu amendă de până la 42500 lei, cu muncă gratuită obligatorie de până la 240 ore.