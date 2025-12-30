Cazul „Car Vertical”. Un bărbat a fost trimis în judecată pentru publicarea unui filmuleț intim cu fosta iubită. Acesta anunța despre „oferta limitată” de ștergere a filmulețului în schimbul sumei de 300 de euro

Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) a anunțat trimiterea în judecată a unui bărbat pentru publicarea pe internet a unui filmuleț de 90 secunde cu scene de sex cu fosta iubită.

Oamenii legii scriu că bărbatul din Nisporeni cu vârsta de 41 de ani ar fi publicat înregistrarea video pe mai multe canale ale aplicației mobile Telegram, inclusiv pe „Car Vertical.” Potrivit Codului penal, transmiterea imaginilor altor persoane în ipostaze intime sau publicarea lor, chiar dacă ar fi fost captate la acel moment cu acordul ambelor persoane, se pedepsește cu închisoare de până la 2 ani, sau cu amendă de până la 42500 lei, cu muncă gratuită obligatorie de până la 240 ore.

„Mai mult, în telefonul bărbatului au fost găsite și alte filmulețe înregistrate de acesta, cu alte fete. Potrivit legii, telefonul a fost ridicat de la inculpat și anexat ca probă în dosarul penal. Ulterior acestui anunț despre filmulețul intimp publicat, presiunea psihologică cu scop de umilire a ei și răzbunare pentru întreruperea relației, ca urmare a acestui video (faptă cunoscută ca și „revenge porn” în engleză – scene pornografice publicate cu scop de răzbunare) a sporit treptat și a durat patru luni. Astfel, victima a început să primească apeluri și alte mesaje la subiect, iar pe final au aflat despre el și persoane din cercul ei apropiat”, scrie PCCOCS.

Oamenii legii scriu căvictima a fost anunțată despre „oferta limitată” de ștergere a filmulețului de pe internet, în schimbul sumei de 300 de euro. Atunci, tânăra a depus plângere, iar ofițerii Poliției de Frontieră au investigat dosarul penal sub conducerea PCCOCS.

Cum funcționează grupurile?

În grupul public cu intrare „liberă”, moderatorul distribuia profilurile rețelelor de socializare și contactele fetelor și femeilor. Distribuirea datelor de contact era însoțită de îndemnul de a viziona într-un alt grup privat conținut intim cu ele. Materialele erau distribuite fără acordul femeilor, partajate din conversații private sau filmări ascunse.

În grupul privat, cei peste 4000 de membri au reușit să intre fie plătind 300 de lei moderatorului, fie partajând la rândul lor alte materiale compromițătoare cu alte femei.

Car Vertical este un serviciu online care oferă rapoarte detaliate privind istoricul vehiculelor prin verificarea seriei de șasiu (VIN). Scopul principal al Car Vertical este de a ajuta potențialii cumpărători de mașini second-hand să evite achiziționarea unui vehicul cu probleme ascunse, cum ar fi daunele structurale, kilometrajul manipulat sau statutul de vehicul furat. Astfel, prin asocierea de cuvinte, moderatorii și membrii grupului încercau să ofere cât mai multe date din viața intimă a femeilor, comițând un abuz.

Fete filmate fără acordul lor, răzbunări din partea iubiților și soților

Mai multe femei s-au adresat Coaliției „Viața fără Violență” pentru asistență juridică, dar și psihologică. Mihaela Cimbriciuc, comunicatoarea Coaliției, spune că unele victime care au depus plângeri individual la poliție nu au reușit să avanseze, iar în unele cazuri cererile lor au fost chiar refuzate.

„Datorită sprijinului din partea specialistelor ele au reușit să avanseze în proces, cel puțin, au depus plângere. Acum, numărul solicitărilor a scăzut și practic nu avem, însă dacă ar fi să le repartizez pe grupuri, am avut femei a căror foști iubiți și soți le-au distribuit imaginile intime, femei care au devenit victime cu fotografii blurate și distorsionate față de imaginea reală, dar și fete care au fost filmate fără acordul lor”, explică ea.

Poliția a anunțat anterior că investighează câțiva presupuși agresori. Grupul principal cu 30000 membri este închis, dar au fost create alte grupuri care adună membri. „În grupurile mici sunt mai multe amenințări cu moartea și viol în grup la adresa activistelor care au vorbit public despre grup și au condamnat existența acestuia”, adaugă Mihaela Cimbriciuc.