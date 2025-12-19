HIV/SIDA: de ce epidemia nu a dispărut și de ce testarea rămâne esențială

La mai bine de patru decenii de la apariția primelor cazuri de SIDA, mulți oameni cred că HIV nu mai este o problemă reală. Tratamentul există, informația pare la îndemână, iar subiectul apare tot mai rar în spațiul public. Și totuși, epidemia HIV/SIDA continuă – la nivel global și în Republica Moldova.

HIV și SIDA: ce știm astăzi

HIV (Virusul Imunodeficienței Umane) atacă sistemul imunitar. Netratat, acesta poate duce la SIDA – stadiul avansat al infecției, caracterizat prin infecții grave și boli oportuniste. Nu toate persoanele cu HIV ajung la SIDA, însă fără tratament riscul este major.

Un lucru rămâne esențial: nu există un tratament care să elimine complet HIV din organism. Terapia antiretrovirală controlează virusul, îl ține la un nivel nedetectabil, dar nu îl vindecă. Persoana rămâne HIV pozitivă toată viața.

Cu tratament administrat corect, o persoană cu HIV poate trăi o viață normală, cu o speranță de viață comparabilă cu a populației generale. Fără tratament, însă, virusul continuă să afecteze organismul, de multe ori fără simptome evidente ani la rând.

Cifrele globale: o epidemie care continuă

Potrivit celor mai recente date ale UNAIDS și Organizației Mondiale a Sănătății, la nivel global:

peste 40 de milioane de persoane trăiesc cu HIV ;

; anual sunt înregistrate aproximativ 1,3 milioane de noi infectări ;

; circa 630.000 de oameni mor în fiecare an din cauze asociate SIDA.

De la începutul epidemiei și până astăzi, HIV/SIDA a provocat peste 40 de milioane de decese la nivel mondial.

Cele mai afectate regiuni rămân Africa Subsahariană, unde se concentrează peste 60% dintre persoanele care trăiesc cu HIV, dar și Europa de Est și Asia Centrală – regiuni în care scăderea infectărilor este mult mai lentă decât în Europa Occidentală.

Republica Moldova: HIV nu este un fenomen marginal

În Republica Moldova, HIV rămâne o problemă activă de sănătate publică, chiar dacă rar discutată deschis.

Datele oficiale arată că:

aproximativ 16.000–17.000 de persoane trăiesc cu HIV ;

; anual sunt înregistrate între 700 și 900 de noi cazuri de infectare ;

; un număr semnificativ de persoane sunt diagnosticate tardiv, direct în stadiu avansat de boală (SIDA).

De la debutul epidemiei, mii de persoane au decedat din cauze asociate SIDA, multe dintre aceste decese având loc înainte ca tratamentele moderne să fie disponibile pe scară largă.

Un indicator îngrijorător este diagnosticul tardiv: mulți oameni află că trăiesc cu HIV abia atunci când apar complicații grave, ceea ce arată lipsa testării regulate și persistența fricii de diagnostic.

De ce HIV continuă să fie un risc

Există mai multe motive pentru care epidemia nu a fost eradicată.

În primul rând, HIV se transmite ușor în absența protecției, în special prin contact sexual neprotejat și prin utilizarea în comun a acelor sau seringilor. Oricine este activ sexual poate fi expus riscului, indiferent de vârstă, statut social sau orientare sexuală.

În al doilea rând, HIV poate fi asimptomatic ani la rând. O persoană se poate simți perfect sănătoasă și, fără să știe, poate transmite virusul mai departe.

Un rol major îl joacă și stigmatizarea. Teama de a fi judecat, etichetat sau exclus social îi determină pe mulți oameni să evite testarea sau să amâne mersul la medic. HIV rămâne una dintre cele mai stigmatizate infecții, deși este una dintre cele mai bine studiate.

Cine se infectează mai des: persoane heterosexuale sau homosexuale?

Una dintre cele mai persistente confuzii este asocierea HIV cu o anumită orientare sexuală. Datele epidemiologice arată însă o realitate diferită.

La nivel global, majoritatea cazurilor de HIV sunt transmise prin contact heterosexual, mai ales în regiunile cu epidemii generalizate. Bărbații care fac sex cu bărbați reprezintă un grup cu incidență mai mare raportat la dimensiunea populației, însă nu constituie majoritatea absolută a persoanelor care trăiesc cu HIV.

În Republica Moldova:

cea mai mare parte a noilor infectări sunt atribuite contactului heterosexual neprotejat ;

; există o creștere a cazurilor în rândul bărbaților care fac sex cu bărbați, dar aceasta reflectă și o rată mai mare de testare în acest grup;

în acest grup; transmiterea HIV este legată de comportamente de risc, nu de identitate sau orientare sexuală.



HIV nu este „boala cuiva”. Este un virus care se transmite în lipsa protecției și a informației, indiferent de cine ești.

De ce testarea este esențială

Testarea rămâne instrumentul central în controlul epidemiei HIV.

Un test HIV este simplu, rapid și, în multe cazuri, gratuit și confidențial. Totuși, specialiștii estimează că între 10 și 20% dintre persoanele care trăiesc cu HIV nu știu că sunt infectate – atât în Moldova, cât și la nivel global.

Testarea timpurie salvează vieți. Tratamentul început la timp previne apariția SIDA și protejează sistemul imunitar. Mai mult, o persoană aflată sub tratament eficient nu transmite virusul mai departe – un fapt confirmat științific și recunoscut internațional.

Testele rapide HIV: unde și cum te poți testa

Testarea este principalul instrument de prevenție și depistare timpurie a HIV. În Republica Moldova, testele rapide sunt accesibile, confidențiale și, în multe cazuri, gratuite.

ONG-uri și organizații comunitare

Mai multe organizații neguvernamentale oferă testare rapidă HIV gratuită și confidențială, fără trimitere medicală și, de regulă, fără acte. Printre acestea se numără și Centrul de Informații GENDERDOC-M (GDM), una dintre cele mai vechi organizații comunitare din țară implicate în prevenirea HIV.

Testarea este însoțită de consiliere pre- și post-test, iar persoanele cu rezultat pozitiv sunt ghidate către servicii medicale pentru confirmare și tratament. Prin GDM, persoanele eligibile pot avea acces și la PrEP (profilaxie pre-expunere) și PEP (profilaxie post-expunere) – metode eficiente de prevenire a infectării cu HIV.

Instituții medicale publice

Testarea HIV este disponibilă gratuit și în centrele de sănătate și alte instituții medicale publice.

Farmacii

Testele rapide HIV pot fi procurate și din farmacii pentru utilizare acasă. În rețeaua Farmacia Familiei, acestea sunt gratuite. Atenție, însă: un rezultat pozitiv trebuie confirmat printr-un test de laborator

HIV astăzi: o boală cronică, nu o condamnare

Astăzi, HIV este o afecțiune cronică gestionabilă. Persoanele care au acces la tratament pot munci, pot avea relații, pot avea copii și pot trăi o viață împlinită. Ceea ce continuă să facă rău nu este virusul în sine, ci stigmatul, frica și tăcerea din jurul lui.

HIV nu ține de moralitate, tradiții sau religie, ci strict de biologie, prevenție și acces la servicii medicale. Testarea rămâne primul pas – pentru sănătatea individuală și pentru sănătatea publică.

Informații despre testare HIV, prevenție, PrEP și PEP sunt disponibile pe gdm.md și getprep.md.

* Acest material a fost elaborat de Centrul de Informaţii „GENDERDOC-M” și publicat de ZdG în baza unui contract de prestări de servicii media.