„Haideți să încărcăm 100 de maidanezi și să-i ducem la Parlament”. Soluția lui Ion Ceban pentru rezolvarea problemei maidanezilor

„Haideți să încărcăm 100 de maidanezi și să-i ducem la Parlament”. Cu un astfel de îndemn a venit, către colegii lui, edilul Ion Ceban luni, în ședința operativă a serviciilor Primăriei Chișinău, în contextul în care sterilizarea maidanezilor din Capitală ar fi sistată temporar întrucât autoritățile nu au eliberat autorizația pentru funcționarea cabinetului veterinar din incinta necropolei pentru animale. Totuși, conducerea întreprinderii de resort a Primăriei susține că autoritățile au promis să autorizeze cabinetul, asta după ce s-au adresat cu două solicitări aparte și nu comasate, așa cum au făcut anterior.

„Sunt multe plângeri privind animalele fără stăpân”, a spus Ceban la ședința operativă a serviciilor Primăriei Chișinău.

Administratorul întreprinderii „Supravegherea și Protecția Animalelor”, Ruslan Darie, susține că săptămâna trecută au fost capturați 36 de maidanezi de pe teritoriul instituțiilor de învățământ și medicale, însă aceștia nu pot fi sterilizați întrucât nu funcționează cabinetul veterinar din incinta necropolei pentru animale.

„Lunea trecută am avut o ședință la Parlament, unde am fost invitați de doamna deputat Dascăl. Au fost invitați și factori de decizie de la ANSA, în privința necropolei noastre autorizate pentru a autoriza cabinetul veterinar. Parcă am ajuns la un numitor comun, dar miercuri am primit refuz pentru autorizare. Motivul a fost că ne-am adresat într-o cerere cu două autorizații. A fost o înțelegere din nou să le dăm un demers. Ne-am adresat din nou. Ei au promis că vor interveni săptămâna aceasta. Noi am pregătit cabinetul veterinar. Așteptăm să vină ANSA să autorizeze cabinetul. În rest, se intervine de două săptămâni. În sectorul Botanica am intervenit la 9 grădinițe, unde au fost evacuați maidanezii de pe teritoriu. Au fost emise deja 62 de ordine de capturare a maidanezilor și săptămâna trecută au fost capturați 36 de maidanezi de pe teritoriul instituțiilor de învățământ și medicale. Lucrul continuă”, a declarat Ruslan Darie.