FOTO Muralul „Maluri de Prut”, inaugurat într-un sat din Călărași. „Un simbol al identității noastre, al istoriei și al legăturii dintre oamenii de pe ambele maluri ale Prutului”

Un mural de mari dimensiuni, dedicat istoriei și identității culturale, a fost inaugurat sâmbătă, 28 martie, în satul Pitușca, raionul Călărași. Lucrarea simbolizează legătura dintre românii de pe ambele maluri ale Prutului și aduce în prim-plan memoria și valorile culturale comune.

Intitulat „Maluri de Prut”, muralul este descris drept un proiect de suflet și una dintre puținele lucrări de acest fel din R. Moldova.

„Acest proiect reprezintă un simbol al identității noastre, al istoriei și al legăturii dintre oamenii de pe ambele maluri ale Prutului. Pictura murală, realizată cu multă dăruire, va fi pusă în valoare printr-un sistem special de iluminare în culorile tricolorului (…)”, a anunțat anterior Primăria satului Pitușca.

Programul cultural organizat la inaugurare a cuprins cântece și poezii patriotice, momente artistice susținute de ansamblul local, precum și o horă tradițională.

Potrivit organizatorilor, evenimentul are și o încărcătură simbolică, având loc a doua zi după marcarea Unirii Basarabiei cu România din 27 martie 1918.

Sursa foto: Pavel Tataru/ Facebook

Sursa foto: Pavel Tataru/ Facebook