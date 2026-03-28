Ora Pământului 2026: cetățenii sunt îndemnați să stingă luminile în această seară. „O diminuare chiar și de 1–3% în orele de vârf contribuie semnificativ la menținerea echilibrului între producere și consum”

Cetățenii sunt îndemnați de Guvern să stingă lumina sâmbătă, 28 martie, între orele 20:30 și 21:30, pentru a marca „Ora Pământului”. În acest interval, luminile din clădirea Executivului vor fi deconectate, în „semn de solidaritate cu eforturile globale de protejare a mediului”, se spune într-un comunicat.

„În aceste zile, „Ora Pământului” este, în țara noastră, mai mult decât un gest simbolic, ci o acțiune colectivă cu impact real asupra întregii societăți (…). O diminuare chiar și de 1–3% în orele de vârf contribuie semnificativ la menținerea echilibrului între producere și consum, reducerea congestiilor în rețea și limitarea necesității de a utiliza resurse suplimentare de echilibrare.

Îndemnăm toată societatea să transformăm „Ora Pământului” din seara de astăzi într-o acțiune de solidaritate colectivă și să deconectăm energia electrică, iar în orele de vârf din această perioadă să reducem consumul, după atacul Rusiei care a dus la deconectarea liniei de înaltă tensiune Isaccea–Vulcănești.

De asemenea, îndemnăm oamenii să evite utilizarea simultană a aparatelor electrocasnice de mare putere (mașini de spălat, cuptoare electrice, boilere) în orele de vârf, să programeze consumul în afara intervalelor de sarcină maximă (în special, seara), să utilizeze eficient iluminatul și să deconecteze echipamentele neutilizate”, menționează reprezentanții Guvernului.

Mișcarea „Ora Pământului” este un eveniment internațional organizat anual, în ultima sâmbătă a lunii martie. Milioane de persoane din întreaga lume sting lumina timp de o oră pentru a atrage atenția asupra schimbărilor climatice și a economisirii energiei.

Tot în acest weekend, R. Moldova trece la ore de vară. Astfel, în noaptea de sâmbătă spre duminică, 28-29 martie, la ora 03:00, acele ceasornicului vor fi schimbate cu o oră, devenind ora 04:00.

Stare de urgență în sectorul energetic

Parlamentul a adoptat proiectul de hotărâre privind instituirea stării de urgență în sectorul energetic pentru o perioadă de 60 de zile, începând cu data de 25 martie 2026. Documentul a fost votat de 72 de deputați.

Instituirea stării de urgență a fost propusă de Guvern, după ce principala linie electrică de alimentare a R. Moldova – linia Vulcăneşti – Isaccea – a fost deconectată în urma atacurilor Rusiei asupra infrastructurii energetice civile din Ucraina, conform unui comunicat al Parlamentului. Deși consumatorii sunt asigurați cu energie electrică din surse interne și din importuri pe rute alternative, inclusiv prin cele patru linii electrice de interconexiune de 110 kV cu România, situația este critică, susțin autoritățile.

Prim-ministrul Alexandru Munteanu a anunțat în plenul Parlamentului că instituirea stării de urgență va permite autorităților să acționeze rapid și să intervină cu măsurile necesare pentru protejarea securității energetice a țării și a cetățenilor.