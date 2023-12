FOTO Ce spun Gligor și Costiuc despre participarea, alături de Dodon, Vlah și Chicu, la conferinţa „Lecţiile scrutinului local 2023 şi perspectivele democraţiei în Moldova”

Mai mulți politicieni din partide pro-ruse și pro-europene, printre care Igor Dodon, Constantin Starîș, Dumitru Diacov, Irina Vlah, Ștefan Gligor și Vasile Costiuc, au participat miercuri, 6 decembrie, la conferinţa „Lecţiile scrutinului local 2023 şi perspectivele democraţiei în Moldova”. La finalul evenimentului a fost adoptată o rezoluție. Liderii Partidului Schimbării și Democrația Acasă susțin că nu au semnat-o și că au aflat ulterior despre existența acesteia. Ziarul de Gardă nu a găsit în spațiul public textul rezoluției.

Evenimentul a fost organizat de Platforma Dialog European şi Intellect Group (companie ce aparține lui Ian Lisnevschi, directorul Asociaţiei Obşteşti „Garlem”, cea care a organizat mitingul de susţinere a lui Vlad Plahotniuc la funcţia de premier pe 13 ianuarie 2016, n.red).

Conform unor fotografii postate pe rețelele de socializare, la conferință au participat și ex-premierul Ion Chicu, liderul Partidului Dezvoltării și Consolidării Moldovei (PDCM), fostul deputat liberal-democrat Chiril Lucinschi și deputatul neafiliat Gaik Vartanean, actual membru al partidului Mișcarea Alternativă Națională (MAN).

Participanții la conferință și-au exprimat opiniile față de rezultatele alegerilor locale generale din 5 noiembrie.

Majoritatea politicienilor pro-ruși au criticat activitatea partidului de guvernământ și au lansat acuzații la adresa PAS. În cadrul luării sale de cuvânt, fostul președinte al R. Moldova Igor Dodon, cercetat în dosarul „Kuliok” pentru corupere pasivă, organizarea și acceptarea finanțării partidului politic din partea unei „organizații criminale”, a menționat că „reprezentanții opoziției pot avea viziuni diametral opuse, dar trebuie să se unească pentru a face față pericolului numărul unu din R. Moldova – capturarea statului de către partidul Maiei Sandu”, se spune într-un comunicat al Partidului Socialiștilor din R. Moldova.

Irina Vlah, fosta bașcană a Autonomiei Găgăuze, a declarat, într-o postare pe pagina ei de Facebook, făcând referire la evenimentul la care a participat, că „PAS reprezintă un obstacol pe calea democratizării și dezvoltării R. Moldova”.

„(…) Alegătorii au arătat clar acest lucru la alegerile locale. A fost un semnal clar pentru noi, politicienii, ce trebuie să întreprindem și vă îndemn să țineți cont de acest semnal (…)”, a spus Irina Vlah.

Întrucât în spațiul public au apărut mai multe discuții în legătură cu participarea la eveniment a liderului Partidului Schimbării, a președintelui Partidului „Democrația Acasă” și a fostului vicepreședinte al „Partidului Nostru”, Ilian Cașu, ZdG i-a contactat telefonic pentru a-i întreba motivele pentru care au decis să participe, alături de politicienii pro-ruși, la conferința respectivă.

Vasile Costiuc a menționat că, în cadrul luării sale de cuvânt, a spus că „unica soluție valabilă pentru R. Moldova, în situația în care ne aflăm astăzi, este unirea cu România”. Întrebat dacă ar avea un scop comun cu politicienii pro-ruși, liderul formațiunii politice a spus că „nu ai cum să ai un scop comun cu ei” și că mai degrabă s-ar retrage din politică decât să facă „astfel de alianțe cu ei”. Potrivit lui, la finalul evenimentului a fost adoptată o rezoluție, însă el nu a votat în favoarea acesteia.

„(…) Eu nu am întrebat cine va fi pe lista de invitați. Am intrat în sală și am văzut prezența domnului Ștefan Gligor, Ilian Cașu de la CUB. Este adevărat că au fost foarte mulți din cei nu că n-ar fi trebuit să ne reprezinte ca politicieni, dar unii dintre ei trebuiau să fie închiși pentru trădăre. Păcat că structurile noastre și instituțiile de forță nu-și fac bine meseria. Pe mine mă deranjează standardele duble a celor care conduc R. Moldova (…). Partidul de guvernare care astăzi a dat drumul la tot ce înseamnă susținători pentru a mă ataca pe mine nu vede o problemă în a face coaliție de guvernare cu Igor Dodon în zece centre raionale, chiar dacă era posibilitatea de a face majorități cu alte partide pro-europene.

Pe susținătorii PAS-ului nu-i interesează posibilitatea și alianța pe care a făcut-o PAS-ul cu Igor Dodon în 2019, dar îi interesează enorm de ce am stat sub același acoperiș și am vorbit despre rezultatele alegerilor locale (…). Dacă PAS-ul iniția o discuție despre totalizarea rezultatelor alegerilor mă duceam să discut despre dosarele penale pornite abuziv împotriva mea (…). Nu ne-a unit nimic, nu ai cum să ai un scop comun cu ei. Ei au semnat o platformă pregătită probabil în altă direcție. Am vrut să văd din prima sursă ce se discută (…). Ei tare insistau ca toată lumea să semneze (…). Eu nu am semnat nimic (…). În viața mea nu am avut treabă cu ei. Mai bine îmi dau demisia din politică decât să fac astfel de alianțe cu ei (…)”, a declarat Vasile Costiuc.

Ilian Cașu, fostul vicepreședinte al „Partidului Nostru”, care a participat și el la eveniment, a declarat pentru ZdG că a fost la conferință în calitate de politolog și nu a reprezentat nicio formațiune politică.

„(…) Pentru mine a fost un instrument de studiu (…). Pentru mine, ca politolog, a fost o posibilitate ca să studiez o realitate (…). Este o situație extraordinară, un boț de aur ca să analizez, să cântăresc anumite elemente a unui proces politic (…). Poate am identitate politică, dar n-am fost ca politician și nu am reprezentat un partid (…)”, a afirmat Ilian Cașu.

Ștefan Gligor, președintele Partidului Schimbării, susține că organizatorii evenimentului i-au comunicat că au fost invitați toți liderii politici din R. Moldova și că a aflat de la jurnaliști despre existența unei rezoluții, întrucât a plecat după primul panel al conferinței.

„(…) Eu nu am avut de unde să știu cine o să participe și cine nu. Doamna Uzun Natalia, care m-a invitat la acest eveniment, ne-a comunicat că au fost invitați toți liderii politici din R. Moldova. Am vorbit și cu alți lideri de alte proiecte europene și mi-au zis că unii n-au venit pentru că nu erau disponibili. Eu am plecat după primul panel și nu cunosc ce fel de rezoluție a fost. Nimeni n-a consultat niciun fel de rezoluție cu mine. Nu am semnat și nu am votat niciun fel de rezoluție (…). Eu m-am orientat pe persoana care a comunicat cu mine, care mi-a trimis agenda. Subiectele erau pertinente, relevante (…). Asta este R. Moldova. Teoria conspirației domină mințile noastre provinciale (…).

Era și logic să existe o conferință cu privire la bilanțul acestor alegeri, concluziile pe care noi le-am tras în aceste alegeri (…). PAS-ul nu a venit. Din câte cunosc toți au fost invitați (…). Nu am avut de unde să știu cine avea să vină și cine nu (…). Ceea ce m-a surprins neplăcut pe mine este că a existat o rezoluție care probabil a fost pregătită din timp. Nu aveam habar despre rezoluție. Nici pe parcursul evenimentului, până la plecarea mea, că am stat mai mult de o oră, nu s-a vorbit despre rezoluție. Asta a fost marea mea surpriză (…). Nu este corect să fie adoptate rezoluții ad-hoc (…)”, a menționat Ștefan Gligor.

Purtătoarea de cuvânt a PAS, Adriana Vlas, a declarat pentru ZdG că formațiunea politică nu a fost invitată la eveniment.