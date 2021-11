Fosta ministră a Sănătății despre (ne) înregistrarea deceselor provocate de Covid-19: „Confirm, că pe parcursul anului 2020 au fost situații când decesele nu erau înregistrate de ANSP imediat”

Viorica Dumbrăveanu, fosta ministră a Sănătății confirmă că, pe parcursul anului 2020, decesele provocate de Covid 19 „nu erau înregistrate imediat”, dar afirmă că acest lucru se întâmpla pentru că „existau date eronate în informațiile prezentate de instituțiile medicale”. Ex-ministra precizează că pentru ca o persoană să fie trecută în lista celor decedați de Covid-19, urma să fie făcut un test de laborator, rezultatele căruia veneau mai târziu.

Reacția fostei ministre a venit după ce Ministerul Sănătății (MS), prin Ala Nemerenco, actuala ministră, a făcut vineri, 12 noiembrie, mai multe precizări cu privire la nonconformitățile în procesul de înregistrare şi raportare a cazurilor de deces provocate de COVID-19. Nemerenco a declarat că, în ultimele zile, au fost identificate cazuri de decese provocate de COVID-19 înregistrate în 2020 și care nu au fost raportate. Ministra a mai menționat că datele COVID-19 publicate zilnic pe pagina web a Ministerului Sănătății nu corespundeau realității întrucât în acel bilanț erau raportate doar datele introduse prin sistemul național de evidență.

Viorica Dumbrăveanu: „Confirm, că pe parcursul anului 2020 au fost situații când decesele nu erau înregistrate de ANSP imediat. În primul rând, Protocolul clinic prevedea expres necesitatea determinării legăturii cauzale dintre decesul Covid și un test de laborator pozitiv. În lipsa unui astfel de rezultat pozitiv în sistemul ANSP, cum o persoană putea fi înregistrată ca decedată din cauza COVID? Un alt aspect îl reprezentau datele de identitate incomplete sau greșite. În toate cazurile se solicitau verificări și informații suplimentare de la instituțiile medicale. Totodată, instituțiile spitalicești în procesul de raportare a cazurilor de deces se conduc de ordinele Ministerului Sănătății, care prevăd obligativitatea prezentării informației în termen de 24 ore. Dar, în lipsa unui sistem simplificat și comod de raportare înțelegem că prioritate are sănătatea și salvarea de vieți omenești. Am avut o abordare complexă și corectă pentru cazurile înregistrate, pentru a garanta acuratețea datelor publicate. Afirmația că „datele erau ajustate” reprezintă judecăți de valoare a conducerii ministerului. Consider că deja e timpul de concentrat pe activități prioritare de prezent și viitor și de detașat de la aprecierea trecutului”, a precizat Viorica Dumbrăveanu. Aceasta a fost ministră a Sănătății în perioada 14 noiembrie 2019 până la 31 decembrie 2020.

