VIDEO/ Ministra Sănătății, despre raportarea cazurilor de decese provocate de COVID-19: „Avem cazuri care au fost depistate la o distanță de un an”

Ministra Sănătății, Ala Nemerenco, a făcut vineri, 12 noiembrie, mai multe precizări cu privire la nonconformitățile în procesul de înregistrare şi raportare a cazurilor de deces provocate de COVID-19.

Ala Nemerenco a declarat că, în ultimele zile, au fost identificate cazuri de decese provocate de COVID-19 înregistrate în 2020 și care nu au fost raportate. Ministra a mai menționat că datele COVID-19 publicate zilnic pe pagina web a Ministerului Sănătății n corespundeau realității întrucât în acel bilanț erau raportate doar datele introduse prin sistemul național de evidență.

„(…) Pandemia a pus o presiune enormă pe personalul medical care este foarte obosit. Din cauza presiunilor, unii medici nu raportau la timp cazurile de decese provocate de COVID. Avem cazuri care au fost depistate la o distanță de un an. (…) Am depistat această problemă întâmplător. Aduc sincere scuze că nu s-a asigurat o informare corectă la acest subiect. Vom elabora ca pe site-ul ministerului să apară decesele. În fiecare zi datele nu corespund cu realitatea. Am venit să recunoaștem acest lucru. La bilanțul total aceste date sunt incluse la final de an, mai sunt date care au un alt circuit al datelor. Vorbim de calitatea raportării la zi. Toate analizele și tot ce s-a discutat a eșuat. (…) Noi de asta am dorit să aducem o explicație. (…) Pe 27 octombrie și 25 octombrie datele raportate nu corespund cu datele reale. (…) Acum facem verificări. Nu cred că este o persoană care s-ar face vinovată de această încurcătură. Această situație a impus inițierea unor verificări”, a declarat ministra Ala Nemerenco.