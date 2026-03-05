FlyOne explică de ce a crescut prețul biletelor pentru zborurile din Dubai: „Costul total al zborului depășește de peste două ori costul unei curse operate pe itinerarul obișnuit”

Compania FlyOne, care operează zboruri din Dubai și a adus la Chișinău joi, 5 martie, 82 de cetățeni ai R. Moldova, susține că „costul total al zborului depășește de peste două ori costul unei curse operate pe itinerarul obișnuit, iar impactul asupra prețului biletelor într-o singură direcție este de cel puțin patru ori mai mare decât în condiții normale de operare”.

Compania aeriană a venit cu explicații, „în contextul informațiilor eronate apărute recent în spațiul public referitoare la prețuri”, potrivit cărora operatorul le-ar fi majorat semnificativ după ce a început criza din Orientul Mijlociu.

Compania a precizat că toți pasagerii care au achiziționat din timp bilete la zborurile FlyOne, și care au fost blocați în Emiratele Arabe Unite, revin în R. Moldova cu zborurile operate de FlyOne fără costuri adiționale.

„Doar un număr limitat de locuri a fost pus în vânzare, reprezentând locurile rămase libere în aeronavă”, a subliniat FlyOne.

Potrivit companiei, zborul este operat pe un itinerar alternativ, care ocolește zona operațiunilor militare și este „considerabil mai lung decât cel standard”.

„Acest lucru implică o serie de costuri suplimentare semnificative, inclusiv: în direcția Chișinău – Dubai aeronava operează fără pasageri, astfel FlyOne suportă integral costul cursei, reflectat doar parțial în prețul biletelor vândute într-un număr limitat;

o escală suplimentară pentru realimentarea aeronavei în Egipt;

consum mai mare de combustibil;

creșterea prețului la combustibil cu peste 50%, pe fondul crizei energetice;

taxe aeroportuare și costuri de handling suplimentare în aeroportul unde este efectuată escala;

revizuirea continuă, de către asiguratori, a condițiilor de asigurare. În aceste condiții, costul total al zborului depășește de peste două ori costul unei curse operate pe itinerarul obișnuit, iar impactul asupra prețului biletelor într-o singură direcție este de cel puțin patru ori mai mare decât în condiții normale de operare. Prețurile pentru puținele bilete încă disponibile (în contextul în care majoritatea pasagerilor FlyOne dețin bilete tur-retur) sunt comparabile cu cele practicate de alți operatori și sunt strict bazate pe costurile ridicate menționate mai sus. Totodată, pentru zborurile operate după data de 12 martie, estimăm revenirea la condiții normale de operare, iar prețurile pornesc de la 159€, fiind mai reduse decât cele practicate de mulți alți operatori care operează zboruri din regiune. Atenționăm că este incorectă comparația cu alte companii aeriene care beneficiază de suport și stimulente din partea autorităților naționale, atât pentru activitatea curentă, cât și pentru curse de repatriere. De asemenea, putem confirma că pasagerii fără bilete FlyOne au călătorit spre Dubai cu alți operatori, fiind ulterior blocați fără informații și opțiuni alternative”, a explicat compania.

Conform datelor publice, un bilet pentru 8 martie, din Dubai la Chișinău, ajunge aproape de 40 de mii de lei.

flyone.eu

Captură de ecran/skyscanner.net

Ministerul Afacerilor Externe a anunțat că o cursă aeriană FlyOne pe ruta Dubai–Chișinău a adus în țară 82 de cetățeni ai Republicii Moldova. Potrivit instituției, aceste curse reprezintă „una dintre puținele conexiuni aeriene disponibile în prezent din regiunea Orientului Mijlociu”.

Ambasada Republicii Moldova la Abu Dhabi a preluat până acum 154 de apeluri la linia de urgență și 114 solicitări prin e-mail, iar 110 persoane au cerut evacuarea din regiune. Autoritățile Emiratelor Arabe Unite oferă sprijin pasagerilor afectați de anularea zborurilor, inclusiv prin cazare temporară, conform MAE.