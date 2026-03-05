82 de cetățeni ai R. Moldova au revenit din Dubai, iar alții doi au părăsit Israelul. MAE, despre situația de securitate din Orientul Mijlociu

82 de cetățeni ai Republicii Moldova au revenit în țară din Emiratele Arabe Unite, iar alți doi au reușit să părăsească Israelul și au ajuns la București, pe fondul tensiunilor de securitate din Orientul Mijlociu. Ministerul Afacerilor Externe (MAE) anunță că, până în prezent, nu au fost înregistrate victime în rândul cetățenilor moldoveni aflați în regiune. Informațiile au fost prezentate într-un comunicat emis joi, 5 martie, în care autoritățile au făcut și un bilanț al solicitărilor de asistență primite de misiunile diplomatice ale R. Moldova din statele afectate.

Israel

În Israel, situația de securitate rămâne „complexă și fără schimbări majore”, potrivit Ministerului Afacerilor Externe. Autoritățile moldovene îndeamnă cetățenii Republicii Moldova să respecte măsurile de securitate stabilite de autoritățile israeliene și să rămână în adăposturile antirachetă până la anunțul oficial privind încetarea alertelor.

Aeroportul rămâne închis pentru zborurile comerciale și este utilizat doar pentru curse dedicate revenirii cetățenilor israelieni.

În acest context, prin intermediul ambasadelor Republicii Moldova și României de la Tel Aviv, doi cetățeni moldoveni au reușit să părăsească Israelul și au ajuns în siguranță la București. Potrivit MAE, până în prezent „nu au fost înregistrate solicitări de evacuare din partea cetățenilor Republicii Moldova aflați în Statul Israel”.

Emiratele Arabe Unite

Ministerul Afacerilor Externe a anunțat că o cursă aeriană FlyOne pe ruta Dubai–Chișinău a adus în țară 82 de cetățeni ai Republicii Moldova. Potrivit instituției, aceste curse reprezintă „una dintre puținele conexiuni aeriene disponibile în prezent din regiunea Orientului Mijlociu”.

Ambasada Republicii Moldova la Abu Dhabi a preluat până acum 154 de apeluri la linia de urgență și 114 solicitări prin e-mail, iar 110 persoane au cerut evacuarea din regiune. Autoritățile Emiratelor Arabe Unite oferă sprijin pasagerilor afectați de anularea zborurilor, inclusiv prin cazare temporară, conform MAE.

Qatar

Ambasada Republicii Moldova la Doha a înregistrat 22 de solicitări de evacuare și 32 de cereri de informații privind situația de securitate și eventualele opțiuni de plecare din țară. Dintre acestea, 20 de cazuri sunt în așteptare, iar două sunt în curs de examinare.

Aeroportul din Doha rămâne închis, iar autoritățile urmează să decidă dacă spațiul aerian va rămâne restricționat sau va fi redeschis. În același timp, compania Qatar Airways a anunțat operarea unor zboruri din orașele Riad (Arabia Saudită) și Muscat (Oman).

Potrivit MAE, „spațiul aerian și maritim rămân restricționate”, iar autoritățile qatareze „nu recomandă evacuarea în acest moment”.

Liban

Două persoane au solicitat repatrierea din Liban, iar consulul Republicii Moldova analizează situația acestora. Spațiul aerian al Libanului a fost deschis intermitent în ultimele zile, ceea ce ar putea permite tranzitul, în funcție de evoluția situației de securitate.

Iran

Ministerul Afacerilor Externe avertizează că situația de securitate din Iran rămâne „extrem de volatilă”, în contextul atacurilor aeriene asupra unor obiective militare și guvernamentale din partea SUA și Israelului.

Cetățenii moldoveni aflați în Iran sunt îndemnați să evite deplasările între provincii, să identifice locuri de adăpost, să evite apropierea de obiective guvernamentale și militare și să contacteze ambasada Republicii Moldova la Baku pentru eventuale opțiuni de evacuare. Potrivit MAE, „nu există în prezent solicitări de evacuare din partea cetățenilor Republicii Moldova aflați în Iran”.

Ministerul Afacerilor Externe recomandă cetățenilor Republicii Moldova aflați în regiune „să evite deplasările neesențiale”, „să respecte strict instrucțiunile autorităților locale”, „să verifice permanent statutul zborurilor direct cu operatorii aerieni”, „să păstreze legătura cu misiunile diplomatice ale Republicii Moldova” și „să se informeze exclusiv din surse oficiale”.

Totodată, MAE a precizat că primește sesizări și din partea unor cetățeni moldoveni aflați în alte state, precum Filipine, Maldive, Zanzibar sau Sri Lanka, care se confruntă cu anulări sau reprogramări de zboruri. Autoritățile le recomandă să mențină contactul cu agențiile de turism și companiile aeriene și să comunice eventualele dificultăți la adresa [email protected].

Sâmbătă dimineață, 28 februarie, Israel și Statele Unite au desfășurat un atac asupra Iranului, în urma căruia liderul suprem al țării, Ali Khamenei, a fost ucis. Ulterior, Iranul a ripostat prin atacuri lansate în întreg Orientul Mijlociu, vizând aliați ai SUA și locații unde americanii au baze militare, inclusiv în Dubai, Doha, Bahrain și Kuweit.

Date de contact ale misiunilor diplomatice:

Ambasada Republicii Moldova în Statul Israel

Tel.: +972 52 278 7326

Tel.: +972 52 778 9772

E-mail: [email protected]

Ambasada Republicii Moldova în Emiratele Arabe Unite

(acreditată prin cumul pentru Regatul Arabiei Saudite și Regatul Bahrain)

Tel.: +971 50 916 0778

E-mail: [email protected]

Ambasada Republicii Moldova în Statul Qatar

(acreditată prin cumul pentru Statul Kuwait)

Tel.: +974 3377 3417

E-mail: [email protected]

Ambasada Republicii Moldova în Republica Turcia

(acreditată prin cumul pentru Republica Libaneză și Republica Arabă Egipt)

Tel.: +90 541 687 21 04

E-mail: [email protected]

Ambasada Republicii Moldova în Republica Azerbaidjan

(acreditată prin cumul pentru Republica Islamică Iran)

Tel.: +994 50 228 51 35

E-mail: [email protected]