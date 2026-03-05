Surse Reuters: Rachete și drone provenite din Iran au căzut pe un aeroport din Azerbaidjan

Rachete și drone care zburau din direcția Iranului au căzut joi, 5 martie, pe teritoriul aeroportului din exclava azeră Nakhchivan, a declarat pentru Reuters o sursă apropiată guvernului azer.

Aeroportul internațional Nakhchivan din Azerbaidjan este situat la aproximativ 10 kilometri de granița cu Iranul.

Ca urmare a incidentului a izbucnit un incendiu, a declarat sursa Reuters, adăugând că în curând va fi emis un comunicat oficial. Nu este clar la acest moment câte rachete și drone au căzut în zonă.

Imaginile video distribuite de sursa agenției internaționale de presă au arătat fum negru ridicându-se în apropierea terminalului Aeroportului Internațional Nakhchivan, situat la aproximativ 10 km de granița cu Iranul.

Un clip video postat pe X arată ceea ce pare o dronă lovind în zonă.