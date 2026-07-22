Fără proceduri de supralegalizare: R. Moldova și Germania ușurează recunoașterea reciprocă a actelor oficiale

R. Moldova și Germania își recunosc reciproc actele oficiale mai ușor. Începând cu 17 iulie, Convenția de la Haga din 5 octombrie 1961 privind suprimarea cerinței supralegalizării actelor oficiale străine se aplică și în relațiile dintre R. Moldova și Republica Federală Germania, a anunțat Ministerul Afacerilor Externe (MAE) într-un comunicat de presă.

Această evoluție a fost posibilă după ce Republica Federală Germania și-a retras rezerva formulată în 2007 la aderarea R. Moldova la Convenția privind Apostila. Decizia vine în urma solicitării adresate de viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe, Mihai Popșoi, omologului său german, Johann David Wadephul, în cadrul întrevederii desfășurate în perioada 18–19 mai, potrivit MAE.

„Pentru cetățenii Republicii Moldova, aceasta înseamnă proceduri mai simple și mai rapide. Astfel, toate actele care până în prezent erau supuse procedurii de supralegalizare vor putea fi utilizate pe teritoriul Republicii Moldova și Germaniei doar cu aplicarea apostilei de către autoritatea competentă a țării emitente. În Republica Moldova autoritatea competentă este Ministerul Justiției. Noile reguli vor facilita semnificativ procedura pentru cetățeni și nu vor mai fi necesare deplasări la diferite autorități sau misiuni diplomatice pentru supralegalizarea documentelor, ceea ce va însemna mai puțin timp pierdut și cheltuieli mai mici”, notează MAE.

Convenția a intrat în vigoare pentru R. Moldova la 16 martie 2007. Odată cu aplicarea Convenției și în relațiile cu Germania, Republica Moldova are acum același regim simplificat de recunoaștere a actelor oficiale în raport cu cele 130 părți contractante.