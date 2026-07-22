Indemnizația de maternitate nu va mai depinde de căsătoria părinților. Guvernul a susținut o inițiativă legislativă care va elimina „discriminarea indirectă”

Indemnizația de maternitate nu va mai depinde de statutul civil al părinților. Decizia a fost aprobată miercuri, 22 iulie, de către Guvern, „în scopul aplicării principiului egalității de tratament între femei și bărbați în domeniul securității sociale”. În prezent, femeile neasigurate necăsătorite aflate într-o relație de parteneriat nu beneficiază de indemnizație de maternitate, chiar dacă tatăl copilului este asigurat și recunoaște paternitatea.

„Situația lor familială, administrativă și economică este identică cu a femeilor căsătorite, însă accesul la prestații diferă exclusiv pe criteriul stării civile, ceea ce constituie discriminare indirectă”, se arată în proiectul de lege elaborat de Ministerul Muncii și Protecției Sociale.

Conform unui comunicat al Guvernului, în prezent, o femeie neasigurată poate beneficia de indemnizație de maternitate calculată din venitul asigurat al soțului. Aceeași posibilitate nu este prevăzută însă pentru femeile necăsătorite, chiar dacă tatăl copilului este asigurat și își asumă responsabilitățile părintești.

„Astfel, indemnizația de maternitate va putea fi calculată și în baza venitului asigurat al tatălui copilului, indiferent de statutul civil al părinților, cu condiția ca acesta recunoaște paternitatea. În acest mod, niciun copil nu va fi dezavantajat din cauza statutului civil al părinților săi, iar mamele nu vor pierde sprijinul statului atunci când familia contribuie la sistemul public de asigurări sociale. Aceste modificări urmăresc construirea unui sistem de protecție socială mai echitabil, mai incluziv și mai apropiat de standardele europene”, a explicat Guvernul.

Potrivit datelor Agenției Servicii Publice, aproximativ 19% dintre copiii sunt născuți în afara căsătoriei.