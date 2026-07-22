Un nou reprezentant al statului la CtEDO: cine este Mihaela Martînov, numită în funcția de agent guvernamental. Detalii despre avere

Guvernul a aprobat miercuri, 22 iulie, numirea Mihaelei Martînov în funcția de agent guvernamental al Republicii Moldova la Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CtEDO).

„Îi doresc mult succes în exercitarea acestui mandat. Am deplină încredere în capacitatea sa de a duce mai departe această misiune cu responsabilitate și competență”, a declarat ministrul Justiției, Vladislav Cojuhari, în cadrul ședinței Guvernului.

Mihaela Martînov este juristă și diplomată de carieră. În prezent, deține funcția de reprezentant permanent adjunct în cadrul Reprezentanței Permanente a Republicii Moldova pe lângă Consiliul Europei. Anterior, a fost șefa Secției Consiliul Europei și drepturile omului din cadrul Ministerului Afacerilor Externe.

Timp de peste opt ani, a fost responsabilă de dosarul privind Comitetul de Miniștri al Consiliului Europei pentru Drepturile Omului, în cadrul căruia este supravegheată executarea hotărârilor Curții Europene a Drepturilor Omului, inclusiv a celor ce vizează R. Moldova.

Tranzacții imobiliare de sute de mii de euro

Mihaela Martînov-Guceac a declarat, pentru 2025, un salariu de la Ministerul Afacerilor Externe de aproximativ 200 de mii de lei. Soțul acesteia, angajat al Centrului de Cooperare Juridică Internațională (CILC) a ridicat un salariu de 1,45 milioane de lei, adică peste 120 de mii de lei lunar și aproape 5 mii de lei de la Parlament.

Soțul noului agent guvernamental a vândut în 2025 un apartament în construcții, la prețul declarat de 200 de mii de euro. Tot în declarația pentru 2025, Martînov-Guceac a inclus indemnizația unică la nașterea copilului de 20 de mii de lei și indemnizația pentru creșterea copilului, în valoare de peste 624 de mii de lei. Alți peste 18 mii de euro au fost primiți în calitate de „indemnizație misiune diplomatică”. Soțul acesteia a obținut un venit de 1950 de euro din chirie, dar și circa 3500 de roni – alocație din România.

Familia Martînov-Guceac deține mai multe bunuri imobile, inclusiv trei apartamente. Unul dintre apartamente are 235 de metri pătrați și a fost dobândit în 2025, având prețul declarat de 430 de mii de euro. Familia mai deține, din 2016, o casă de 96 m.p, cu prețul de 116 mii de euro. În 2025, soțul Mihaelei Martînov-Guceac a luat un credit de 7,58 milioane de lei, scadent în 2050, din care a restituit deja 3 325 676 de lei.

Mandatul noului agent guvernamental va începe la 28 august 2026 și va avea o durată de șapte ani.

Andrei Briceag a fost eliberat din funcția de agent guvernamental din 29 decembrie 2025.