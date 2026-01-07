Două companii americane ar pregăti o ofertă pentru activele internaționale ale Lukoil în valoare de 22 miliarde de dolari

Grupul de capital privat Quantum Energy Partners lucrează la o ofertă care ar putea implica compania petrolieră americană Chevron, pentru activele internaționale ale companiei petroliere ruse Lukoil, scrie Reuters, citând o sursă familiarizată cu acest subiect.

Quantum planifică această mișcare prin intermediul unității sale de achiziții nou înființate, Artemis Energy, a declarat sursa, care ar fi una dintre cele mai mari tranzacții din domeniul energiei de la impunerea sancțiunilor occidentale asupra Rusiei în urma invaziei Ucrainei.

Financial Times a scris miercuri că Chevron și Quantum s-au asociat pentru a licita pentru activele evaluate la 22 de miliarde de dolari de Lukoil.

„Chevron are un portofoliu diversificat de explorare și producție la nivel global și continuă să evalueze oportunitățile potențiale”, a declarat un purtător de cuvânt al Chevron într-un comunicat trimis prin e-mail către Reuters, refuzând să comenteze aspectele comerciale.

„În toate activitățile sale, Chevron operează în conformitate cu un cod de etică în afaceri și respectă legile și reglementările aplicabile activității noastre”.

Oferta ar include rafinăriile companiei ruse și peste două mii de benzinării din Europa, Asia, şi Orientul Mijlociu, inclusiv rafinăria Burgas din Bulgaria, și diverse antrepozite fiscale, notează presa din Bulgaria. Tranzacția ar urma să aibă sprijinul potențial al administrației Trump, care a permis companiilor americane să negocieze cu Lukoil până în 17 ianuarie.

Artemis a fost înființată de Gilad Myerson, arhitectul Ithaca Energy, care a devenit unul dintre cei mai mari producători independenți din Europa în urma unor tranzacții, printre care achiziția portofoliului Chevron din Marea Nordului. Atât Myerson, cât și Quantum au o istorie de tranzacții cu Chevron.

Reuters a raportat în noiembrie că Chevron studia opțiunile de cumpărare a activelor globale ale Lukoil.

Reuters a raportat, de asemenea, în decembrie că Midad Energy din Arabia Saudită era unul dintre principalii concurenți pentru achiziționarea activelor internaționale ale Lukoil.

Dacă se ajunge la un acord, Chevron și Quantum intenționează să împartă activele Lukoil între ele, a scris Financial Times.

SUA au impus, în octombrie 2025, noi sancțiuni companiilor petroliere ruse ca urmare a lipsei unui angajament serios al Rusiei față de un acord de pace pentru a pune capăt războiului din Ucraina, a anunțat printr-un comunicat Biroul pentru Controlul Activelor Străine (OFAC) din cadrul Departamentului Trezoreriei SUA.

Astfel, sancțiunile vizează cele mai mari două companii petroliere din Rusia, Rosneft și Lukoil. Potrivit OFAC, Rosneft este o companie energetică, specializată în explorarea, extracția, producția, rafinarea, transportul și vânzarea de petrol, gaze naturale și produse petroliere. Lukoil se ocupă de explorarea, producția, rafinarea, comercializarea și distribuția de petrol și gaze în Rusia și la nivel internațional.