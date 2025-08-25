Evaluarea clădirilor Liceului „Evrika” din orașul Rîbnița, restricționată pentru a treia oară de Tiraspol

Cea de-a treia vizită de lucru la clădirile situate pe strada Gagarin nr.14 din orașul Rîbnița, care au aparținut până în anul 2004 Liceului Teoretic „Evrika”, a fost organizată luni, 25 august, însă fără acces deplin, din nou, a anunțat Biroul politici de reintegrare într-un comunicat de presă.

La această etapă, vizita a fost efectuată de către specialiști acreditați din domeniul construcțiilor ai Oficiului Amenajarea Teritoriului, Urbanism, Construcții și Locuințe, de comun cu reprezentanții Ministerului Educației și Cercetării, Biroului politici de reintegrare și I.P. Cadastrul Bunurilor Imobile, în scopul estimării volumului de lucrări necesare pentru contractarea ulterioară a serviciilor de expertiză tehnică detaliată.

Conform Biroului, accesul experților de la Chișinău a fost din nou restricționat la una dintre clădirile liceului în incinta căreia până în anul 2004 s-a desfășurat procesul educațional.

„Tentativele Tiraspolului de a limita procesul exclusiv la „construcțiile nefinalizate” și de a exclude imobilul unde în prezent abuziv funcționează un club sportiv sunt inacceptabile, întrucât toate cele trei clădiri fac parte integrantă din complexul patrimonial al liceului. Expertiza tehnică urmează să fie realizată conform cerințelor în vigoare de către specialiști acreditați de către autoritățile competente, care vor purta întreaga răspundere juridică pentru concluziile emise. Normele tehnice moderne în domeniul construcțiilor, armonizate cu standardele europene, obiectiv impun efectuarea acestor cercetări, evaluări și măsurători, pe baza cărora vor fi elaborate planuri de acțiuni, vor fi întocmite devize de cheltuieli și vor fi determinate volumele de lucrări prognozate. Chișinăul își reconfirmă angajamentul de a continua demersurile necesare pentru restituirea și reabilitarea deplină a clădirilor liceului „Evrika”, în spiritul respectării dreptului la educație și al valorilor democratice fundamentale. Spre regret, deși Chișinăul a solicitat de mai multe ori poziția de principiu a Tiraspolului vis-a-vis de lipsa pretențiilor față de reluarea lucrărilor, și respectiv, a procesului educațional în întreg complexul de clădiri de pe str. Gagarin 14, or. Rîbnița, până în prezent nu a fost recepționat un răspuns exhaustiv”, se arată în comunicatul de presă.

După mai bine de două decenii, experți din domeniul educației de la Chișinău și Tiraspol au vizitat în luna februarie complexul de clădiri ce aparține Liceului Teoretic „Evrika” din orașul Rîbnița, nefolosit din anul 2004 ca urmare a blocării accesului de către pretinsele autorități de la Tiraspol.

Atunci, autoritățile constituționale au comunicat că, în contextul discuțiilor dintre Chișinău și Tiraspol despre livrarea gazelor naturale către malul stâng al Nistrului, s-a convenit, în coordonare cu instituțiile europene, eliberarea treptată a deținuților politici din regiunea transnistreană, rezolvarea problemei liceului din Rîbnița, păstrarea televiziunii publice moldovenești în grilă și scoaterea posturilor de control, instalate în 2022.