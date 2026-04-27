După un „parteneriat” cu FMF care a împânzit țara cu publicitate la jocurile de noroc, compania care gestionează Loteria Națională a semnat un memorandum și cu Ministerul Culturii

După ultimul „parteneriat” care a împânzit capitala și țara cu bannere care promovau, subtil, jocurile de noroc, deși legislația interzice acest lucru, compania „NGM Company”, partenerul privat al Loteriei Naționale, a semnat un memorandum cu ministrul Culturii, Cristian Jardan.

Ministerul Culturii a anunțat luni, 27 aprilie, într-un comunicat de presă, că „trupa de balet a Teatrului Național de Operă și Balet «Maria Bieșu» va fi dotată în premieră cu un set complet de echipamente necesare pentru activitate, iar spectacolul „Uciderea lui Gonzago” urmează să fie montat la Teatrul Național «Eugen Ionesco», datorită unui parteneriat de colaborare dintre Ministerul Culturii și «NGM Company»”.

Finanțarea este prevăzută în cadrul unui Memorandum de colaborare semnat de ministrul Culturii, Cristian Jardan, și administratorul companiei, Plamen Milanov.

Conform comunicatului, documentul prevede „investiții de până la 1 000 000 de lei pe parcursul anului 2026, destinate susținerii proiectelor culturale propuse de Ministerul Culturii”.

„În baza acestui parteneriat, Teatrul Național „Eugen Ionesco” va beneficia de finanțare pentru producția spectacolului „Uciderea lui Gonzago”, semnat de dramaturgul bulgar Nedyalko Yordanov. Piesa va deschide Bienala Teatrului ce se va desfășura la Chișinău între 21 și 31 mai. Susținerea acestui proiect va contribui la diversificarea repertoriului instituției și la dezvoltarea unor noi producții teatrale.



Totodată, trupa de balet a Teatrului Național de Operă și Balet „Maria Bieșu” va fi dotată cu echipamente necesare pentru repetiții și activitatea de zi cu zi a dansatorilor de balet, menite să sprijine procesul de pregătire artistică și să contribuie la îmbunătățirea condițiilor de lucru.

Colaborarea are drept scop dezvoltarea, susținerea și promovarea proiectelor culturale, precum și consolidarea dialogului dintre instituțiile publice și mediul privat. Aceste investiții vor contribui la dezvoltarea infrastructurii culturale, la susținerea artiștilor și la promovarea unor proiecte artistice importante pentru sectorul cultural al Republicii Moldova”, susțin reprezentanții Ministerului.

În iulie 2025, ZdG a scris despre cum bannerele cu mesajul „Loteria Națională susține fotbalul autohton” și pagina web a loteriei, care a devenit, între timp, noua denumire a campionatului național de fotbal – Liga 7777.md, puteau fi observate pe mai multe străzi din Chișinău. Acestea au fost plasate, deși, cu mai puțin de un an în urmă, deputatul Radu Marian dădea asigurări că „cea mai invazivă publicitate, cea din online și de pe bannerele în afară (outdoor), rămâne categoric interzisă”. Atunci parlamentarul acuza că „au interpretat legea așa cum au vrut”.

La o zi după publicarea articolului, bannerele au început să fie demontate. Totuși Federația Moldovenească de Fotbal (FMF), care a fost responsabilă de plasarea acestora, nu a putat explica cum a fost posibilă amplasarea lor sau de ce sunt date jos.

Cadrul legal și cum a ajuns loteria să sponsorizeze fotbalul

Apariția bannerelor și a „obiectelor de mobilier” cu inscripția loteriei a fost posibilă după ce, în decembrie 2024, Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) a revenit la propria decizie de a interzice orice formă de publicitate a jocurilor de noroc, modificările legislative propuse de deputații Radu Marian și Dorian Istratii intrând în vigoare din februarie 2025.

Legea cu privire la organizarea și desfășurarea jocurilor de noroc prevede că „se interzice orice formă, directă sau indirectă, de acțiuni publicitare (promoționale) pentru promovarea și/sau stimularea jocurilor de noroc (…), în special publicitatea în exteriorul şi interiorul locurilor de vânzare angro şi cu amănuntul şi publicitatea în localurile în care se prestează servicii…”.

În plus, „se interzice agenților economici care organizează, desfășoară sau exploatează jocurile de noroc inițierea sau participarea la activități de sponsorizare sau de filantropie în urma cărora numele agentului economic (…) poate deveni vizibil…”

După modificările legislative necesare din cauza „problemelor de aplicare a restricțiilor totale de difuzare a publicității pariurilor sportive”, așa cum au invocat autorii legii, s-a făcut excepție de la cele două prevederi pentru „inițierea și participarea la activități de sponsorizare sau de filantropie, de către agenții economici care organizează, desfășoară sau exploatează jocurile de noroc cu risc social scăzut, precum și de către beneficiarii acestor activități de sponsorizare sau de filantropie, în urma cărora marca comercială a organizatorului jocurilor de noroc care constituie monopol de stat poate deveni publicitară”.

Această intervenție legislativă a făcut posibil parteneriatul dintre Federația Moldovenească de Fotbal (FMF) și NGM Company, partenerul privat al Loteriei Naționale a Moldovei (LNM), care va fi valabil în următorii trei ani și ar urma să aibă un buget de 600 de mii de euro. Conform unui comunicat de presă emis de FMF la 29 mai 2025, în baza acestui acord, NGM Company a devenit sponsor al Campionatului național de fotbal, „asigurând buna organizare și desfășurare a principalei competiții interne”. Totodată, competiția poartă, începând cu acel sezon, denumirea oficială „Liga 7777.md”, adică numele paginii web de plasare a pariurilor.