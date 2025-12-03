VIDEO Expertul Andrei Curăraru îndeamnă autoritățile să adere la inițiativa „Drone Wall”: „Cazul de astăzi poate părea comic, dar următorul incident poate avea consecințe grave”

„Cazul de astăzi poate părea comic pentru că drona a «aterizat» pe un motobloc, dar următorul incident poate avea consecințe grave”, afirmă expertul în politici publice al Comunității WatchDog, Andrei Curăraru, despre cazul dronei, de tip Gerbera, găsită la Pepeni, Sîngerei.

Andrei Curăraru avertizează că există un risc suplimentar rar discutat: dronele căzute pot conține capcane. Potrivit expertului, printre riscurile posibile se numără declanșatoare la deschidere, dispozitive improvizate pentru a proteja camera, ori explozia combustibilului rămas.

Astfel, oamenii sunt îndemnați să nu atingă și să nu încerce să mute sau să desfacă astfel de aparate de zbor.

„Astăzi (3 decembrie, n.r.) în localitatea Pepeni a fost găsită o dronă, de tip Gerbera, identificată prin seria ЫЫ 31932. Acesta este un model rusesc low-cost, derivat din Shahed, folosit în atacuri de saturare și recunoaștere. Seria „ЫЫ” a mai fost documentată în state NATO, drone cu numere similare fiind recuperate în Polonia, Letonia, două incidente separate în Lituania și un caz în Cuhureștii de Jos. Un exemplar identic este expus la Muzeul Aviației din Kiev.

Gerbera este folosită în special pentru deschiderea valului de atac. Rolul ei este să forțeze radarele să emită, să consume interceptori și să creeze culoare aeriene pentru dronele care produc distrugerile principale. Rusia produce aceste modele în serie și le folosește constant”, susține Curăraru.

Potrivit expertului, faptul că aceste drone ajung în R. Moldova arată că fenomenul nu este izolat. În statele NATO astfel de episoade sunt folosite pentru testarea reacțiilor, iar în cazul Moldovei reprezintă „consecința lipsei de interes a Rusiei pentru siguranța teritoriului și populației”.

Curăraru subliniază că R. Moldova are nevoie de o abordare coerentă și predictibilă a apărării aeriene și îndeamnă autoritățile să adere la inițiativa „Drone Wall” pentru prevenirea și respingerea intruziunilor aeriene.

„Drone Wall” este o inițiativă a Uniunii Europene. Comisia Europeană dorește ca așa-numitul „zid anti-drone” din estul Europei să fie deplin operațional până la sfârșitul anului 2027, iar un sistem de supraveghere pe flancul estic un an mai târziu, scrie Hotnews.

Bruxellesul și-a motivat propunerile, incluse într-o „foaie de parcurs” a politicii de apărare a UE, prin temerile alimentate de războiul din Ucraina că Rusia ar putea ataca un membru al blocului comunitar în următorii ani și prin apelurile președintelui american Donald Trump către UE de a face mai mult pentru propria sa securitate.