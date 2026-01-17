Drona descoperită azi dimineață lângă Nucăreni, Telenești, nu conținea explozibil

Poliția anunță că experții secției tehnico-explozivă au examinat aparatul de zbor descoperit în dimineața zilei de asatăzi pe malul unui lac din preajma satului Nucăreni, raionul Telenești.

Experții au stabilit că drona este de model Gerbera, ca și ultimele depistate anterior pe teritoriul R. Moldova. Acesta nu conține explozibil și nu a prezentat un pericol pentru cetățeni.

Poliția reamintește că, observând un astfel de obiect, peroanele nu ar trebui să se apropie de al și să-l atingă, deoarece o asemenea intervenție prezintă un risc sporit pentru oricine.

Amintim că, în dimineața zilei de astăzi, un vânător a anunțat că, la intrarea în satul Nucăreni, raionul Telenești, pe malul unui iaz a observat o dronă cu lungimea de aproximativ 2,5 metri. Zona a fost imediat izolată, iar specialiștii secției tehnico-explozive au purces la investigarea obiectului descoperit.

Poliția solicită ca atunci când observăm aparate de zbor sau alte dispozitive suspecte căzute la sol, e necesar să apelăm numărul de urgență 112.