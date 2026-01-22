UPDATE Drona depistată în satul Crocmaz, Ştefan Vodǎ, este activă și conține un dispozitiv explozibil. Specialiștii anunță că vor efectua o explozie controlată la fața locului

UPDATE 13:15 Drona este activă și conține un dispozitiv explozibil, a anunțat IGP.

„Având în vedere pericolul iminent, specialiștii Secției tehnico-explozivă a Poliției vor efectua o explozie controlată la fața locului. La moment este evaluat pericolul. Sunt întreprinse acțiunile necesare pentru a stabili toate circumstanțele și pentru a dezamorsa partea de luptă a aparatului de zbor, iar din raza locației sunt evacuați toți localnicii”, a scris IGP.

Știrea inițială…

În dimineața zilei de joi, 22 ianuarie, în jurul orei 9:25, în localitatea Crocmaz din raionul Ştefan Vodǎ, în grădina unei case nelocuite a fost depistată o dronă cu lungimea de aproximativ 2,5 m, anunță Inspectoratul General al Poliției (IGP).

IGP a menționat că experții Secției tehnico-explozivǎ a Poliției se deplasează la fața locului pentru examinarea în detaliu a acesteia.

Potrivit oamenilor legii, cetățenii au sesizat Poliția și nu au intervenit personal.