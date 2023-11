Dodon neagă că ar urma să se întâlnească cu Șor, dar confirmă că pleacă în Rusia: „Nu am nicio dorință să mă văd cu aceste persoane”

Igor Dodon, secretarul executiv al PSRM, cercetat în dosarul „Kuliok”, neagă că ar urma să se întâlnească la Moscova cu fostul deputat fugar Ilan Șor, care a părăsit Israelul pe 6 noiembrie. Socialistul afirmă că urmează să plece la Kazan, Rusia, acolo unde își fac studiile doi fii de-ai săi, pentru a participa la ziua de naștere a unuia dintre cei doi. Declarațiile au fost făcute vineri, 10 noiembrie, în cadrul unei intervenții online.

Igor Dodon, președintele Uniunii de Afaceri Moldo-Rusă, spune că a procurat biletele de avion pe 10 octombrie și că n-are „nicio dorință” să se întâlnească „cu Șor sau cu Plahotniuc”.

„(…) Au fost manipulări că plec, că mă întâlnesc nu știu cu cine. În primul rând eu nu am de gând și nicio dorință să mă văd cu Șor sau cu Plahotniuc. Eu repet poziția pe care am spus-o anterior: partidul „Șor” a fost creat de Plahotniuc împotriva socialiștilor în anul 2018, pentru ca în 2019 la alegerile parlamentare socialiștii să nu obțină peste 40 de mandate. De aceea nu am nicio dorință să mă văd cu aceste persoane și o să evit orice astfel de eventuală posibilitate (…).