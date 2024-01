DOC Reacții, după decizia CSE a municipiului Chișinău de a declara situație excepțională în educație: „Noi ca fracțiune vom apela la organele de drept”

Comisia pentru Situații Excepționale (CSE) a municipiului Chișinău a declarat, printr-o decizie din 25 ianuarie, situație excepțională în domeniul educației și califică drept „ilegal” ordinul ministrului Educației și Cercetării prin care șeful Direcției generale educație, tineret și sport din municipiul Chișinău, Andrei Pavaloi, a fost demis. Între timp, fracțiunea PAS din Consiliul Municipal Chișinău (CMC) susține că va sesiza Cancelaria de Stat în legătură cu decizia luată de Comisie.

Decizia CSE a municipiului Chișinău a fost publicată vineri, 26 ianuarie, de edilul capitalei, Ion Ceban, pe pagina sa de Facebook, care a acuzat partidul de guvernământ de „imixtiune directă în treburile primăriilor”. Asta deși autoritățile din educație au anunțat anterior că șefii direcțiilor de învățământ care au fost numiți fără concurs sau au fost angajați pentru o perioadă nedeterminată de timp urmează să fie eliberați din funcție.

Într-un comentariu pentru Ziarul de Gardă, președinta fracțiunii PAS din CMC, Zinaida Popa, i-a sugerat edilului capitalei să-și analizeze acțiunile și a spus că va sesiza Cancelaria de Stat în legătură cu decizia CSE a municipiului Chișinău.

„(…) Înainte ca primarul general să vorbească de imixtiune sau în general despre statul de drept, îi sugerăm dumnealui să se uite în primul rând sub nasul lui și la acțiunile pe care dumnealui le-a făcut până acum. Dacă vorbim despre șeful Direcției educație, tineret și sport, acesta a fost numit de Ion Ceban contrar legislației în vigoare și cu încălcarea Codului educației. Referitor la modificarea legislației din ultima perioadă, șefii direcțiilor de învățământ din raioane își încetează activitatea și demiterea acestora trebuie să aibă loc prin decizia primarului. Dacă primarul nu-și exercită acest drept, atunci preavizarea persoanelor în cauză îi revine ministerului.

Ceea ce face Ion Ceban prin comisiile situațiilor excepționale este dosar penal și noi ca fracțiune vom apela la organele de drept ca să facă dreptate în ceea ce privește acțiunile ilegale a CSE a municipiului Chișinău (…). Vom sesiza Cancelaria de Stat și în funcție de răspuns vom merge mai departe. Or, nu putem într-o situație în care nu există nicio calamitate naturală în municipiul Chișinău ca el să ia decizii, precum anularea grupelor cu program prelungit sau anularea serviciului de asistență personală ori ba mai mult pretinde că este situație excepțională în învățământ, când de fapt el trebuie să execute legea (…)”, a declarat Zinaida Popa.

Sursa doc: Ion Ceban/ Facebook

Fostul viceprimar al capitalei, Victor Chironda, consilier municipal al Platformei DA, a criticat decizia luată de CSE Chișinău, menționând că orașul „are o gaură în buget de peste un miliard de lei”, dar „situația excepțională e în educație”.

„(…) Orașul stă fără consiliu și fără buget. Trei săptămâni orașul a stat sub zăpadă. Mii de familii vulnerabile au rămas fără subvenții la căldură. Persoanele cu nevoi speciale au rămas fără salarii pentru asistenți personali. Elevii fără program prelungit. Agenții economici își așteaptă banii pentru serviciile prestate în 2023. Orașul are o gaură în buget de peste un miliard de lei. Dar situația excepțională e în educație. Pentru că Ministerul Educației a cerut demiterea lui Pavaloi, șeful Direcției educație. Pentru că Ceban se teme să piardă resursa administrativă sub forma bugetului de sute de milioane de lei a acestei direcții și a personalului administrativ subordonat”, a spus Chironda pe Facebook.