Doar o mie de doze Pfizer disponibile pentru maratonul de vaccinare de astăzi. Precizările USMF

Centrul de vaccinare deschis de USMF în cadrul Maratonului de imunizare „De la student la student”, unde deja s-au format cozi, a primit doar o mie de doze de vaccin Pfizer. Reprezentanții Universității de Medicină și Farmacie (USMF) spun că, cel mai probabil, dozele de Pfizer se vor epuiza astăzi și că au făcut solicitare oficială către autorități pentru a primi cel puțin încă o mie de doze, doar că nu există un răspuns deocamdată.



„Pfizer am primit o mie de doze. Noi am mai solicitat încă o mie, dar autoritățile încă discută dacă o să ne ofere sau nu. Noi am solicitat de ieri, cunoaștem interesul pentru acest vaccin și am solicitat maximal posibil. Deocamdată, pentru azi, avem doar o mie și nu este sigur dacă pentru mâine vom primi încă o mie. La sfârșitul zilei vom informa dacă primim sau nu. Universitatea a făcut demers oficial. Sperăm că autoritățile vor vedea că lumea totuși vine la vaccinare și se vor sesiza. Probabil o mie de oameni deja sunt în rând la centrul de vaccinare. Cu siguranță astăzi dozele de Pfizer se vor epuiza”, a declarat pentru ZdG Silvia Ciubrei, șefa Departamentului Comunicare și Relații Publice a USMF.



Pe lângă serul Pfizer, USMF a primit și câte cinci mii de doze de vaccin Sinopharm și AstraZeneca. Și cu aceste seruri oamenii se pot imuniza fără programare pe parcursul zilelor de sâmbătă și duminică.

Sâmbătă, 22 mai, doritorii de a se vaccina anti-Covid-19 cu serul Pfizer/BioNTech au format rânduri de așteptare la punctul de vaccinare organizat de Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu în incinta Complexului Sociocultural Universitar din Chișinău (str. Nicolae Testemițanu, 25).







Începând de sâmbătă, 22 mai, începând cu ora 8:00, și până duminică, 23 mai, ora 21, cetățenii Republicii Moldova se pot vaccina inclusiv cu Pfizer la Maratonul de imunizare „De la student la student”, organizat de Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”. Imunizarea cu Pfizer se va desfășura la Punctul de vaccinare anti-COVID-19 deschis în incinta Complexului Sociocultural Universitar (Chișinău, str. Nicolae Testemițanu, 25), unde sunt organizate 6 fluxuri de imunizare, anunță USMF printr-un comunicat.

În Campusul universitar din regiunea Mălina Mică a capitalei au fost deschise două puncte de imunizare. Începând de sâmbătă, la cele șase fluxuri organizate în Complexul Sociocultural Universitar se va efectua vaccinarea cu Pfizer, iar la cele patru fluxuri din Blocul didactic nr. 1 „Leonid Cobâleanschi” (str. Nicolae Testemițanu, 27) – cu Sinopharm și AstraZeneca. Maratonul se va încheia duminică, ora 21:00.

Reprezentanții USMF au menționat, pentru ZdG, că serul Pfizer poate fi administrat persoanelor începând de la 16 ani, iar AstraZeneca și Sinopharm – de la 18 ani.

În procesul de vaccinare sunt antrenate în jur de 400 de persoane – medici de familie și asistenți medicali de la Clinica Universitară de Asistență Medicală Primară a USMF „Nicolae Testemițanu”, membri ai comunității academice – cadre științifico-didactice de la catedrele clinice, medici-rezidenți, studenți și personal administrativ.

USMF „Nicolae Testemițanu” va asigura și rapelul (a doua doză): în perioada 11-13 iunie – cu vaccinurile Sinopharm și Pfizer, și în perioada 16-18 iulie – cu AstraZeneca.

Startul Maratonului universitar de imunizare „De la student la student” s-a dat vineri, 21 mai, la Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova. Evenimentul a fost deschis de către rectorul Universității, profesorul Emil Ceban, care a declarat că acțiunea este destinată preponderent studenților, masteranzilor, studenților-doctoranzi, medicilor-rezidenți, cadrelor didactice, elevilor care au împlinit vârsta de 18 ani, angajaților din toate instituțiile de învățământ din țară, dar și tuturor doritorilor de a se vaccina.

Vineri, 21 mai, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Social a anunțat că în R. Moldova au ajuns alte 50 310 doze de vaccin Pfizer/BioNTech, livrate gratuit prin intermediul platformei COVAX, un parteneriat dintre CEPI, Gavi, UNICEF și OMS

Prin intermediul COVAX, joi, 20 mai, R. Moldova a recepționat primul lot de 50 310 doze de vaccin Pfizer/BioNTech.

În total, 100 620 doze de Pfizer/BioNTech au ajuns joi și vineri în depozitele Agenției Naționale pentru Sănătate Publică și urmează să fie distribuite centrelor de vaccinare din țară.