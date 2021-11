Directorul CNA nu va merge în Parlament pentru a participa la audierea raportului de evaluare a activității instituției: „Decizia de a mă demite a fost deja luată”

Directorul Centrului Național Anticorupție (CNA) Ruslan Flocea nu va merge joi, 18 noiembrie, în plenul Parlamentului pentru a participa la audierea raportului de evaluare a activității instituției. Despre asta anunță reprezentanții CNA care au publicat o declarație a șefului CNA în acest sens, în care se menționează că Ruslan Flocea „nu va da curs invitației de a participa în plenul Parlamentului la un exercițiu formal, din moment ce decizia de a-l demite a fost deja luată”.



Declarația integrală a directorului CNA:

„Nu voi da curs invitației de a participa în plenul Parlamentului la un exercițiu formal, din moment ce decizia de a mă demite a fost deja luată. Cel puțin asta reiese din declarațiile publice ale unor reprezentanți ai PAS care au afirmat, cu fiecare ocazie, că directorul CNA va fi demis după așa-zisa evaluare.



Timp de două luni, am participat cu echipa la audierile din comisia parlamentară, am prezentat absolut toată informația solicitată, în termenii indicați, cu răspunsuri concrete la întrebările formulate de deputați. Am oferit explicații, acolo unde au fost necesare unele precizări. Cu regret, Raportul, publicat astăzi pe site-ul parlamentului, este expresia unei distorsionări intenționate a realității, o manipulare crasă a cifrelor și o lipsă totală de întelegere a proceselor.



De la bun început, am observat superficialitatea abordărilor unor membri ai Comisiei, lipsa cunoașterii elementare a cadrului juridic și a competențelor CNA, precum și populismul, manifestat pe toată perioada audierilor. De aceea îi voi scuti pe cei, care se acoperă astăzi cu mandatul de încredere dat de cetățeni, de rușinea ce le revine pentru un exercițiu de fațadă, cu final prestabilit”, se menționează în Declarație.