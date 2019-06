Despre camerele copiilor din gările auto din municipiul Chișinău

În fiecare zi prin gările auto din Chișinău trec mai mult de 15 000 de călători. Cei care sunt însoțiți de copii au și grija unde să îi alăpteze, să le schimbe hainele dar și să-i îngrijească. Camerele pentru părinți și copii sunt o obligație legală, dar cât de mult respectă gările auto din Chișinău drepturile și nevoile copiilor?

Cu ocazia zilei de 1 iunie, când este marcată Ziua Internațională a Copilului, am analizat cum e să fii părinte cu copil și să aștepți autobuzul în gară: camere care lucrează după un orar stabilit, uneori încuiate, sau pentru serviciile cărora se achită taxe.

Experiment social: În căutarea unei camere prietenoase copiilor

Cu copilul de mână am mers la gările auto din municipiul Chișinău și am încercat să intrăm în camerele pentru părinți cu copii pentru a-i schimba hainele. Am vrut să aflăm ce condiții oferă gările auto părinților cu copii și cât de accesibile sunt camerele destinate micilor pasageri. Iată cum a decurs experimentul:

Gara Chișinău Centru, 20.05.2019, ora 17.38



Sala de așteptare a Filialei Centru a SRL “Gările Auto Moderne”, 20.05.2019. Camera pentru copii se află la etajul 1



Accesul spre camera pentru părinți și copii după orele 17.00, Gara Chișinău Centru, 20.05.2019



Programul de lucru al camerei pentru părinți cu copii, Filiala Centru a SRL “Gările Auto Moderne”, 20.05.2019

Pentru că e trecut de ora 17.00, am mers la punctul medical, așa după cum este indicat în programul de lucru. Ni s-a propus să îmbrăcăm copilul acolo. Angajata în halat alb ne-a spus că atunci când camera pentru părinți este închisă, însoțitorii pot hrăni și îngriji copiii la punctul medical.



Gara Chișinău SUD-VEST, 20.05.2019, ora 18.18

După Gara Centru am mers la Gara de Sud-Vest. Cei care sunt pentru prima dată în această gară vor găsi cu greu încăperea destinată copiilor. Ba mai mult, ca să ajungi în camera pentru îngrijit copiii, trebuie să treci pe lângă inscripția „INTRARE INTERZISĂ”, plasată, probabil, pentru a limita accesul cetățenilor spre administrația gării.



Accesul în camera pentru părinți cu copii , Gara Chișinău Sud-Vest, 20.05.2019

Pentru că ușa era încuiată ne-am adresat la biroul de informații pentru a ni se oferi acces. În încăpere este un pat de examinare, un dulap, o masă de birou și un scaun. După ce am schimbat hainele copilului, am anunțat la biroul de informații că plecăm.



Camera pentru părinți cu copii de la Gara de Sud-Vest, 20.05.2019



Gara Nord, Chișinău 20.05.2019, ora 19.24

Din sala de așteptare a Gării Nord ne îndreptăm intuitiv spre un coridor strâmt, bănuind că vom găsi acolo încăperea destinată copiilor. Găsim o ușă cu inscripția „Camera mamei și a copilului”.



Accesul în camera destinată părinților cu copii, Gara Nord, Chișinău, 20.05.2019



După experimentul social am cerut reprezentanților gărilor să ni se permită accesul în camerele pentru părinți și copii pentru a le filma și fotografia.



Camera pentru părinți cu copii de la Gara Centru este cea mai mare ca spațiu din cele trei vizitate. Este singura în care am văzut un fierbător electric, un cuptor cu microunde dar și un televizor. Are două grupuri sanitare destinate părinților cu copii. Deasemenea, există o persoană angajată care acordă asistență părinților și le dă sfaturi atunci când au nevoie.



La Gara Sud-Vest, în timp ce în sala de așteptare se aflau două mame cu copii, încăperea destinată lor era încuiată. Angajații dispeceratului ne-au spus că putem cere permisiunea de a filma doar de la administrația gării, însă la acel moment administrația nu era disponibilă. Camera în care părinții își pot îngriji copiii se descuie la necesitate și atunci când aceștia o cer, ne-au asigurat angajații gării.

Camera pentru părinți și copii de la Gara Nord era încuiată, însă am fost asigurați că aceasta se descuie atunci când părinții au nevoie.



Ion Andrușca, vicedirector SA „Gara Nord”, spune că „fiecare lucrător știe că în gară funcționează camera mamei și a copilului și de obicei se apropie și le spun părinților că pot să o folosească. Uneori refuză, spunând că „noi acuș plecăm”. Dacă o lăsăm descuiată, uneori când intrăm, găsim pe cineva care doarme acolo, și nu este copil. Numai din aceste considerente camera se încuie”.

Ce spun părinții care așteaptă în gări

La 23 mai am mers la toate cele trei gări auto din Chișinău și am întrebat părinții cu copii care așteaptă pe peroane dacă cunosc că asemenea camere există în gările auto. Iară care au fost răspunsurile:



Rodica împreună cu copilul său pleacă de la gara Centru în satul Rădeni din raionul Călărași: „Eu folosesc camera mamei și a copilului. Altfel, ar trebui să te rogi la șoferi ca să îl schimbi în autobuzele lor. Unii dau voie, alții nu dau voie. Plătesc taxa de doi lei ori de câte ori intru în cameră”, spune Rodica.





Andrei Danilov pleacă la Cimișlia, în localitatea sa de baștină. „Nu am știut că în gară există o cameră pentru copii. Nu este înștiințat nicăieri. Am vrea să fie vreun panou informativ”, spune Andrei. A văzut asemenea spații amenajate în aeroporturile din Atena și București și crede că dacă în alte țări accesul în cameră este gratuit și nelimitat, așa ar trebui să fie și în Moldova.





Ana Gașalma este din satul Copceac, UTA Găgăuzia. „Sunt pentru prima dată în gară și nu știam că aici este o cameră pentru părinții cu copii. Dacă aș ști, cu siguranță aș folosi-o. Camera trebuie să fie dotată cu un pat pentru copil și un loc pentru mamă, ca să se așeze și să îl hrănească. Dacă nu sunt șervețele umede, ar trebui să existe apă caldă. De asemenea, trebuie să fie jucării, iar oamenii să nu le fure”, spune Ana.

Șeful secției administrativ-organizatorice securitate și sănătate în muncă a companiei care gestionează Gara Centru și Gara Sud-Vest , Alexandru Ghițu, spune că SRL „Gările Auto Moderne” a semnat un contract de parteneriat public privat cu Agenția Proprietății Publice privind modernizarea gărilor auto de pe teritoriul Republicii Moldova. Compania are ca scop adaptarea celor 30 de gări pe care le are în gestiune la toate condițiile moderne și cerințele tehnologice, sanitare și ecologice și își propune ca astfel să majoreze fluxul de pasageri. Gara Centru are cel mai mare flux de pasageri și de rute.

Despre camera pentru părinți cu copii spune că este prietenoasă copiilor și însoțitorilor lor, că oferă servicii gratuite și că taxa de doi lei percepută la intrare este pentru persoanele din afara gării, care nu au bilet de călătorie. Părinții cu copii care au bilet pot intra gratuit în camera amenajată cu toate cele necesare. În cameră este angajată o persoană care poate acorda asistență părinților. La necesitate pot interveni medicul sau polițistul. Spune că programul camerei s-a planificat astfel încât aceasta să lucreze în perioada zilei în care este cel mai mare flux de călători. În celelalte ore, părinții se pot adresa la punctul medical și primi aceeași asistență. Faptul că părinții nu cunosc despre existența camerei îl miră, deoarece aceasta este situată în loc vizibil. Părinții se pot informa de pe site-ul instituției și la biroul de informații. Spune că dacă va fi necesar un panou informativ suplimentar, acesta va fi instalat.



Deasemenea, reprezentantul companiei spune, că la Gara de Sud-Vest, care se află în gestiunea SRL „Gările Auto Moderne”, se fac lucrări de proiectare și modernizare. Aici va fi amenajat un spațiu în care se vor crea condiții similare celor din Gara Centru. Până în anul 2022 în toate gările din țară pe care le gestionează compania, cât și în cele din Chișinău, vor apărea camere pentru părinți cu copii modernizate și amenajate după toate cerințele.

Maia Bănărescu, avocata copilului, spune că familia și societatea trebuie să îi asigure copilului un mediu prietenos. El trebuie să beneficieze de servicii calitative și atitudine pozitivă din partea adulților. Despre camerele pentru părinți cu copii din gările auto din Republica Moldova, spune că acestea trebuie să îndeplinească următoarele condiții: să fie accesibile, să presteze servicii calitative iar copii și părinții să fie tratați cu respect.

Codul Transporturilor al Republicii Moldova prevede existența unor asemenea camere în autogările din Republica Moldova, însă nu indică clar cum acestea ar trebui să arate. Ne-am adresat cu o solicitare Ministerului Economiei și a Infrastructurii cu cererea de a ne informa dacă există alte acte normative care ar reglementa activitatea camerelor pentru părinți cu copii, însă până la data publicării articolului nu am primit un răspuns.



În anul 2018 ÎS “Gările şi Staţiile Auto” au deservit mai mult de 15 milioane de călători în toată țara. Până în luna aprilie a anului curent, numai prin Gara Centru și de Sud Vest au călătorit mai mult de 2 milioane de pasageri.